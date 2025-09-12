El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Siero, Ángel García, y la edil de Educación, Eva Iglesias (a la izquierda), ante el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure; la consejera de Educación, Eva Ledo, y la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández. E. C.

El alcalde de Siero se planta ante Educación y dice que no gastará más dinero en escuelas

«Esto no puede seguir así», afirma Ángel García, 'Cepi', ante la consejera Eva Ledo, argumentando que ha destinado cinco millones a inversiones impropias

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:53

No es la primera vez que el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', se queja de la asunción de inversiones impropias en ... colegios públicos e institutos del concejo. Y hoy dijo 'basta' ante la consejera de Educación, Eva Ledo. Así, en un encuentro en Oviedo, el regidor trasladó a la titular regional que no se gastará más dinero municipal en obras que no sean de su competencia. En ese sentido, recordó que desde el año 2015, el Ayuntamiento ha destinado más de 5 millones de euros de recursos municipales a diferentes mejoras en centros, incluyendo la construcción de una nueva escuela de 0 a 3 años, Los Polesinos, en el antiguo Cinema de Pola Siero. «Esto no puede seguir así», afirmó.

