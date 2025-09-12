El alcalde de Siero se planta ante Educación y dice que no gastará más dinero en escuelas

No es la primera vez que el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', se queja de la asunción de inversiones impropias en ... colegios públicos e institutos del concejo. Y hoy dijo 'basta' ante la consejera de Educación, Eva Ledo. Así, en un encuentro en Oviedo, el regidor trasladó a la titular regional que no se gastará más dinero municipal en obras que no sean de su competencia. En ese sentido, recordó que desde el año 2015, el Ayuntamiento ha destinado más de 5 millones de euros de recursos municipales a diferentes mejoras en centros, incluyendo la construcción de una nueva escuela de 0 a 3 años, Los Polesinos, en el antiguo Cinema de Pola Siero. «Esto no puede seguir así», afirmó.

Justificó esta decisión en que este esfuerzo económico se tiene que destinar «a atender las cuestiones que sí son competencia municipal y que los vecinos nos reclaman diariamente; no podemos estar desatendiéndolas porque estamos haciendo otras impropias. Cada administración tiene que asumir las que son de su marco competencial», manifestó tras la reunión en la sede de la consejería, en la ovetense plaza de España.

Precisamente, el encuentro fue pedido por el alcalde para afrontar la apertura de este centro, que se anunció para el pasado noviembre y que se ha retrasado, primero, por la falta de mobiliario, que pagó el Ayuntamiento, y ahora por diferencias entre las dos administraciones para sufragar la cocina, unos 10.000 euros, tal y como informó EL COMERCIO. Finalmente, lo pagará Educación.

«Esto no se trata de una lucha, pero nosotros hemos construido una nueva escuela, no sé cuántos ayuntamientos lo han hecho», dijo el regidor. «El centro para cedérselo al Principado».

En el encuentro se informó de que está prevista la apertura de las dos nuevas escuelas de 0 a 3 años –de la red regional–, esta de La Pola y Mundu Feliz de Lugones, para el próximo octubre. «Es el compromiso que nos da la consejería, y que es una muy buena noticia. Y luego las dos que ya están funcionando, esperemos que a partir del mes de enero ya se integren en esa red autonómica. Con esto damos por cumplido el deseo del Ayuntamiento de Siero, y creo que todos los consistorios, de que la red de escuelas de 0 a 3 sea gestionada por Educación, que es la administración competente».

La nueva escuela infantil de Lugones tendrá capacidad para 31 niños y la de La Pola contará con un aforo inicial de 39, aunque dispone de espacio para 78. Ya hay una lista de espera, ya que las solicitudes para este curso fueron 126. De ese total, 54 niños que se han quedado sin plaza son de Lugones, y en La Pola son 69 las peticiones que se quedan sin atender.