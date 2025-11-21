El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Al menos dos personas atrapadas por un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
El alcalde, en el centro, en el nuevo intercambiador de Lugones. E. C.

El alcalde de Siero reclama al Principado una mejor conexión a los campus de Gijón y Mieres

El Principado estrena un nuevo intercambiador en Lugones

A. F. G.

Lugones

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, acudieron este ... viernes a la puesta en servicio del intercambiador de Lugones, junto al viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y la directora general de Transportes, Arantza Fernández. La nueva marquesina se ubica en la avenida de José Tartiere, recientemente remodelada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  7. 7

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones
  8. 8 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en un hospedaje del barrio del Carmen, en Gijón, en julio de 2021
  9. 9 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  10. 10

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El alcalde de Siero reclama al Principado una mejor conexión a los campus de Gijón y Mieres

El alcalde de Siero reclama al Principado una mejor conexión a los campus de Gijón y Mieres