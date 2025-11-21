El alcalde de Siero reclama al Principado una mejor conexión a los campus de Gijón y Mieres

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, acudieron este ... viernes a la puesta en servicio del intercambiador de Lugones, junto al viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y la directora general de Transportes, Arantza Fernández. La nueva marquesina se ubica en la avenida de José Tartiere, recientemente remodelada.

La instalación está situada a escasos metros de la estación de Cercanías de Renfe en la que, en hora punta, paran hasta ocho trenes a la hora de las líneas C1 y C2 que conectan Lugones con Oviedo-Llamaquique y con Avilés y Gijón. También hay un aparcamiento disuasorio en las inmediaciones. En el intercambiador paran habitualmente la línea C de TUA, que conecta con el Cristo (Oviedo), y la línea de CTA La Fresneda y Parque Principado.

Esta actuación se suma a la ampliación de carriles bici del concejo y a la construcción de aparcamientos seguros para bicicletas, iniciativas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con una inversión de alrededor de dos millones. Estas acciones se integran dentro de la batería de proyectos que el Gobierno de Asturias está llevando a cabo para favorecer la movilidad sostenible en entornos urbanos.

Tras la puesta en servicio, el alcalde se ha reunido con el viceconsejero. Durante la reunión, el regidor ha instado a la consejería a la mejora del servicio que el Consorcio de Transportes de Asturias presta conectando Siero con los campus universitarios de Gijón y Mieres.