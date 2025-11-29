El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Recinto del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero, en la última edición de Agrosiero. A. F. G.

Ampliado el veto al mercado nacional de ganado en Siero hasta el 15 de diciembre

Medio Rural permitirá la venta en este espacio de vacas, toros y bueyes de más de un año que lleven en la comunidad desde antes del 22 de octubre

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria extiende hasta el 15 de diciembre la suspensión de actividad del mercado nacional de ganado de Pola ... de Siero, con el fin de evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC). La medida se publicará este lunes, 1 de diciembre, en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Te puede interesar

