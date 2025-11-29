Ampliado el veto al mercado nacional de ganado en Siero hasta el 15 de diciembre

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria extiende hasta el 15 de diciembre la suspensión de actividad del mercado nacional de ganado de Pola ... de Siero, con el fin de evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC). La medida se publicará este lunes, 1 de diciembre, en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Como novedad, Medio Rural permitirá la venta en este espacio de vacas, toros y bueyes de más de un año que lleven en la comunidad desde antes del 22 de octubre, fecha en la que comenzaron a aplicarse medidas extraordinarias contra la DNC.

El recinto ganadero poleso seguirá abierto como punto de carga de terneros menores de un año. Los transportes que lleguen desde otras comunidades deberán acceder a la superficie vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados. Por otra parte, el Principado ha decidido levantar la prohibición de organizar ferias, mercados y concursos de ganado caprino, ovino y caballar, pero la mantiene para el bovino.

El Gobierno de Asturias también prorroga la exigencia de autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo. En estos casos, será necesario notificar el traslado con 30 días de antelación y recibir la validación de los servicios veterinarios oficiales. Estos servicios estarán presentes en La Pola para supervisar la carga de animales.

Desde el Gobierno regional se señala que estas medidas «se prolongan para minimizar el riesgo y evitar la entrada de reses de otros puntos del país sin paralizar la actividad económica del sector, dado que se permitir la venta de terneros y vacuno mayor criados en Asturias».

Con esta actuación, el Principado dice que «refuerza su compromiso con la sanidad animal, la bioseguridad y la sostenibilidad de la actividad ganadera, al proteger tanto las explotaciones y el sector agroalimentario como a las personas consumidoras».

Medio Rural recuerda la necesidad de cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias, que pasan por limpiar y desinsectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar inmediatamente a la Administración autonómica cualquier sospecha de la enfermedad. La detección precoz es fundamental para contener posibles brotes.

La dermatosis nodular contagiosa es una patología vírica que afecta a los bovinos. Se manifiesta con fiebre, nódulos en la piel, mucosas y órganos internos; inflamación de los ganglios linfáticos y edema cutáneo. En casos graves puede provocar la muerte del animal. Originalmente limitada al África Subsahariana, en las últimas décadas se ha expandido hacia el norte de África, Oriente Medio y Europa a través de vectores y favorecida por el movimiento de animales.