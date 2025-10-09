La antena cameral de Siero organiza un taller para el emprendimiento sostenible
Tiene como objetivo mostrar cómo se pueden integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en los nuevos proyectos empresariales
A. F. G.
Siero
Jueves, 9 de octubre 2025, 18:44
El Palacio del Marqués de Santa Cruz, en Pola de Siero, acogió este jueves el taller sobre medio ambiente, territorio y emprendimiento sostenible. Se ... trata de una acción organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo en colaboración con el Ayuntamiento y la Dirección General de la Agenda 2030 del Gobierno del Principado. Tiene como objetivo mostrar cómo se pueden integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en los nuevos proyectos empresariales, para poder trasladarlo a los nuevos emprendedores y que lo incorporen en sus ideas.
El taller, en el que participaron quince personas, estaba dirigido a todas aquellas entidades implicadas en la creación de nuevas empresas y actividades económicas, así como a sociedades que presenten proyectos a entidades. Entre los contenidos del taller, impartido por Santiago Lanza, estaban el desarrollo rural, los retos ambientales globales, los impactos locales, la economía circular como oportunidad para el medio rural o el ecodiseño.
