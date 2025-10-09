El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los ediles Javier Rodríguez y Tere Álvarez; el director general de la Agenda 2030, Juan Ponte, y la responsable de la antena cameral de Siero, Consuelo Hernández. A. F. G.

La antena cameral de Siero organiza un taller para el emprendimiento sostenible

Tiene como objetivo mostrar cómo se pueden integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en los nuevos proyectos empresariales

A. F. G.

Siero

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:44

Comenta

El Palacio del Marqués de Santa Cruz, en Pola de Siero, acogió este jueves el taller sobre medio ambiente, territorio y emprendimiento sostenible. Se ... trata de una acción organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo en colaboración con el Ayuntamiento y la Dirección General de la Agenda 2030 del Gobierno del Principado. Tiene como objetivo mostrar cómo se pueden integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en los nuevos proyectos empresariales, para poder trasladarlo a los nuevos emprendedores y que lo incorporen en sus ideas.

