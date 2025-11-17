El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los vecinos de Argüelles cortaron la carretera nacional 643a en una protesta contra los parques de baterías, el pasado febrero. Juan Carlos Román
Proyecto energético en Siero

Argüelles busca financiación para la causa judicial contra los parques de baterías

Un centenar de afectados ya han aportado 100 euros cada uno. «Este es un problema que nos afecta a todos», se afirma desde la asociación vecinal

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

«Este es un problema que afecta a todos los habitantes de Argüelles, por eso necesitamos más apoyos», decía la presidenta de la asociación vecinal ... de la parroquia, Loli Prendes. Este colectivo ha iniciado una campaña para recaudar fondos con los que hacer frente a la causa judicial que se va a iniciar contra los parques de baterías ya aprobados en este núcleo de Siero. Por lo pronto, ya han aportado dinero unos cien propietarios de viviendas, cien euros cada uno de ellos. «Sabemos que va a ser una guerra complicada y nos harán falta todos los recursos posibles», apuntó; por eso, también se ha abierto una cuenta corriente para recibir aportaciones.

