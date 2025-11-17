Argüelles busca financiación para la causa judicial contra los parques de baterías

«Este es un problema que afecta a todos los habitantes de Argüelles, por eso necesitamos más apoyos», decía la presidenta de la asociación vecinal ... de la parroquia, Loli Prendes. Este colectivo ha iniciado una campaña para recaudar fondos con los que hacer frente a la causa judicial que se va a iniciar contra los parques de baterías ya aprobados en este núcleo de Siero. Por lo pronto, ya han aportado dinero unos cien propietarios de viviendas, cien euros cada uno de ellos. «Sabemos que va a ser una guerra complicada y nos harán falta todos los recursos posibles», apuntó; por eso, también se ha abierto una cuenta corriente para recibir aportaciones.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo aprobó el mes pasado la construcción del parque de baterías proyectado. Se trata de una iniciativa en la que se han unido tres almacenes en una misma parcela –catalogada como industrial–. Según la documentación presentada para esta gran instalación energética, se superan los 36 millones de euros de inversión.

Estos planes están impulsados por dos firmas –Galbano Power e Indus Power–, que concentraron los tres proyectos para su instalación en una única parcela en la zona de Fuentespino, entre la carretera N-634 y la que conecta con San Miguel. Al lado, se encuentra una instalación de prefabricados de hormigón.

En la respuesta a las alegaciones presentadas, el Gobierno regional argumenta que, en el documento ambiental, se incluye un estudio de modelización acústica en el que se evalúa el ruido generado por todas las instalaciones de las tres plantas en la fase de funcionamiento, incluyendo una modelización en la situación más desfavorable, con todos los equipos funcionando simultáneamente.

¿Riesgos?

También se ha realizado un análisis conjunto de la vulnerabilidad, incluyendo un estudio de la dispersión de gases tóxicos y de materiales que se pudieran emitir en caso de incendio y que puedan tener un impacto sobre la población y el medio, análisis del electromagnetismo y del impacto paisajístico, incluyendo simulaciones de la instalación completa desde las zonas más transitadas del entorno; y se detallan las medidas específicas de integración paisajística previstas, considerando que el impacto en el paisaje por la implantación y su sistema de evacuación es compatible.