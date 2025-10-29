El arte asturiano contra el genocidio palestino, a través de 30 artistas

La exposición 'Arte Asturiano contra el genocidio palestino', que se muestra la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero, está ... a punto de cerrar sus puertas, con un gran éxito de público. Organizada desde la plataforma 'Asturies con Palestina', en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la muestra, que se inauguró el pasado día 17, y que se sirve del arte como denuncia política, realiza un recorrido por la obra de una treintena de artistas.

Se clausurará mañana, a las siete de la tarde, con una sesión de cine y posterior coloquio. Aún puede visitarse en horario de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se ha completado con la lectura de poemas sobre Palestina y música a cargo de Miguel Sanmiguel, miembro de la charanga Ventolín, y panderetes a cargo de Nun tamos toes, así como con diversos diálogos con organizaciones sociales, culturales y sindicales de Siero.

Por otra parte, ayer se formalizó el acuerdo por el que se regula una subvención nominativa a la Sociedad Siero Musical por parte del Ayuntamiento. Han rubricado el alcalde, Ángel García; Ana Elena Suárez, presidenta de la entidad, y Felipe Fanjul, secretario municipal. Con ello se busca favorecer la formación de músicos, acercar la música profesional a la ciudadanía y aportar valor añadido a través de la difusión de la musical y la cultura. El importe asciende a 12.350 euros.