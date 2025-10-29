El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura; Ángel García, alcalde de Siero, y Teresa Álvarez, concejala de IU. E. C.

El arte asturiano contra el genocidio palestino, a través de 30 artistas

La Casa de Cultura de Pola de Siero acoge una muestra que ahonda en la denuncia política

Marta Varela

Pola de Siero

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:58

Comenta

La exposición 'Arte Asturiano contra el genocidio palestino', que se muestra la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero, está ... a punto de cerrar sus puertas, con un gran éxito de público. Organizada desde la plataforma 'Asturies con Palestina', en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la muestra, que se inauguró el pasado día 17, y que se sirve del arte como denuncia política, realiza un recorrido por la obra de una treintena de artistas.

