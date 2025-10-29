El arte asturiano contra el genocidio palestino, a través de 30 artistas
La Casa de Cultura de Pola de Siero acoge una muestra que ahonda en la denuncia política
Marta Varela
Pola de Siero
Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:58
La exposición 'Arte Asturiano contra el genocidio palestino', que se muestra la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero, está ... a punto de cerrar sus puertas, con un gran éxito de público. Organizada desde la plataforma 'Asturies con Palestina', en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la muestra, que se inauguró el pasado día 17, y que se sirve del arte como denuncia política, realiza un recorrido por la obra de una treintena de artistas.
Se clausurará mañana, a las siete de la tarde, con una sesión de cine y posterior coloquio. Aún puede visitarse en horario de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se ha completado con la lectura de poemas sobre Palestina y música a cargo de Miguel Sanmiguel, miembro de la charanga Ventolín, y panderetes a cargo de Nun tamos toes, así como con diversos diálogos con organizaciones sociales, culturales y sindicales de Siero.
Por otra parte, ayer se formalizó el acuerdo por el que se regula una subvención nominativa a la Sociedad Siero Musical por parte del Ayuntamiento. Han rubricado el alcalde, Ángel García; Ana Elena Suárez, presidenta de la entidad, y Felipe Fanjul, secretario municipal. Con ello se busca favorecer la formación de músicos, acercar la música profesional a la ciudadanía y aportar valor añadido a través de la difusión de la musical y la cultura. El importe asciende a 12.350 euros.
