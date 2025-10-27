Avanzan la obra para mejorar la seguridad en la carretera de Candín a La Camperona

La renovación de la carretera SI-13 entre Candín y La Camperona, en Siero, va avanzando. El Principado ha destinado 933.203 euros para ... los trabajos, cuyo objetivo principal será mejorar las condiciones de seguridad.

Las actuaciones, iniciadas hace unas semanas, se harán a lo largo de los más de cuatro kilómetros que componen la vía, la cual acusaba un grave deterioro y se encontraba en muy malas condiciones. «Era una demanda de hace muchos años tanto de los vecinos como del Ayuntamiento de Siero», dijo el alcalde Ángel García en una visita a los trabajos, acompañado del director general de Infraestructuras, Manuel Calvo. La obra comenzó hace unas semanas y la previsión del Principado es que «concluyan en primavera de 2026». Se renovará el firme a lo largo de todo el trazado, saneando la plataforma y, a su vez, mejorando el drenaje de la vía. Para ello se añadirán nuevos pozos y boquillas, además de varios tramos de cuneta de bordillo.

En cuanto a la plataforma, explicó Manuel Calvo, se construirá un muro de sostenimiento de escollera de cinco metros a lo largo del kilómetro 0,1. Esto permitirá «asegurar la estructura del paso superior» sobre el antiguo ferrocarril minero.

Además, en el punto kilométrico 3,3 se construirá otro muro, de 18 metros de largo, para asegurar la contención a la altura. En cuanto a la seguridad , se repondrán las marcas viales, así como la señalización vertical y todas las barreras de seguridad que se encuentren en el tramo afectado por las obras.

Red autonómica

El Ayuntamiento, añadió el alcalde, agradece las actuaciones en el concejo, especialmente en las carreteras del medio rural. Algunas de ellas formaban parte de un proyecto que se trasladó al Principado y, desde hace unos años, «se han ido resolviendo poco a poco».

En concreto, la de la SI-13 de Candín-La Camperona, pasando por El Roseyón, era uno de los trabajos que el equipo de gobierno calificaba como «obras pendientes» y, en una reunión a finales de 2023, advirtieron de la necesidad de mejora. «En Siero, por nuestra ubicación, tenemos una amplia extensión de una red de carreteras de ámbito autonómico, así que es importante que se trabaje para tenerlas en las mejores condiciones de uso», subrayó García.

Entre las obras ya hechas destacó los trabajos de la SI-8, la carretera entre Pola de Siero y Valdesoto, otra renovación «muy demandada» por los vecinos, pues la carretera tenía grietas y fisuras en varios tramos, sobre todo entre La Pola y Bendición. Gracias a esta mejora, continuó, «los reyes pudieron llegar a Valdesoto» este fin de semana pasado para los actos de Pueblo Ejemplar.

Otra de las actuaciones hechas en el concejo que destacó García es la del desdoblamiento de la AS-17 a su paso por el polígono de Bobes, la denominada autovía de Amazon que facilita la conexión con Silvota, Asipo y Riaño, así como las vías AS-II, la A-64 y la 'Y'. Esta obra tuvo una duración de dos años y el Principado destinó un total de 27 millones de euros.