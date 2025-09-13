El Ayuntamiento de Siero congelará los impuestos y tasas municipales en 2026

El equipo de gobierno de Siero está inmerso ya en la elaboración de los presupuestos municipales para el año que viene, que llegarán ... con destacadas novedades para los contribuyentes. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, avanzó este sábado que se ha tomado la decisión de congelar tanto los impuestos como las tasas municipales en 2026. Algo que no impedirá que el presupuesto siga creciendo. De hecho, el regidor apuntó que se trabaja con la previsión de que el concejo cuente con el «presupuesto más alto de su historia» dado que superará la cifra de 68 millones de euros.

En cuanto a la congelación de tributos, el alcalde detalló que afectará a los cinco impuestos municipales vigentes –IBI urbano, IBI rústico, IBI de características especiales, IVTM (vehículos de tracción mecánica) e IAE (actividades económicas–, así como a las dieciséis tasas municipales recogidas en la Ordenanza Fiscal. Estas abarcan, entre otras, los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de residuos, utilización de instalaciones municipales, ocupación de la vía pública y concesión de licencias.

«Estamos elaborando el presupuesto de 2026 con el objetivo de llevarlo a Pleno lo antes posible. Lo más importante es que vamos a congelar todos los impuestos, tasas y precios públicos del Ayuntamiento. Todo, absolutamente todo, se congela», remarcó Ángel García.

Aprobación en octubre

En cuanto al presupuesto, señaló que superar los 68 millones supone un incremento de unos cinco millones respecto a las cuentas aprobadas para este año. La idea de García es poder presentar para su aprobación plenaria el proyecto presupuestario en el mes de octubre.

«Cuando accedimos al gobierno en 2015, el presupuesto del Ayuntamiento era de 36 millones de euros. En 2026 será de más de 68 millones, un incremento superior al 80 %» en este periodo, destacó.

Siero fue el primer Consistorio asturiano en tener aprobadas sus cuentas para este año. Lo hizo en septiembre del año pasado, con unas cuentas que rondaron los sesenta millones

Los presupuestos ahora vigentes fueron aprobados con los votos a favor del PSOE, en el equipo de gobierno) y de la Plataforma Vecinal de La Fresneda e Izquierda Unida. PP y Podemos votaron en contra, mientras que Vox se abstuvo.

El alcalde de Siero, además, hizo especial incidencia en que este aumento de los ingresos «no se debe a una subida de impuestos». Es más, remarcó que la presión fiscal en Siero es un 20% menor que la media de Asturias. Y es que, defendió el alcalde, el crecimiento de los ingresos municipales proviene «del aumento de la actividad en el concejo: más vecinos, más empresas y más licencias«.

Ángel García se remitió, asimismo, a un informe reciente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que se recoge que los vecinos de Siero pagan un 20% menos en impuestos municipales que la media nacional. En 2024, la recaudación por habitante fue de 380 euros, frente a los 439 euros de media en Asturias y los 474 euros a nivel nacional. Y citó a otros municipios del entorno de Siero: Gijón, con un gobierno de coalición entre Foro y PP, registró 464 euros mientras que Oviedo (PP) se situó en 454 euros y Avilés (PSOE) en 407 euros.

El informe también detalla los tipos aplicados por el Ayuntamiento: el IBI urbano se situó en 0,58 %, el IBI rústico en 0,50 % y el IBI especial en 0,6 %, todos por debajo de la media regional y nacional. El estudio, destacó el equipo de gobierno, sitúa a Siero entre los municipios asturianos con mayor competitividad fiscal y apoyo a la actividad empresarial.