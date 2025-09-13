El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Siero, Ángel García. D. Arienza

El Ayuntamiento de Siero congelará los impuestos y tasas municipales en 2026

El alcalde destaca que el presupuesto del año que viene será el más alto de la historia del concejo: superará los 68 millones

Sara García Antón

Sara García Antón

Pola de Siero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:01

El equipo de gobierno de Siero está inmerso ya en la elaboración de los presupuestos municipales para el año que viene, que llegarán ... con destacadas novedades para los contribuyentes. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, avanzó este sábado que se ha tomado la decisión de congelar tanto los impuestos como las tasas municipales en 2026. Algo que no impedirá que el presupuesto siga creciendo. De hecho, el regidor apuntó que se trabaja con la previsión de que el concejo cuente con el «presupuesto más alto de su historia» dado que superará la cifra de 68 millones de euros.

