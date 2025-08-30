El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de los productos de los viveros de Piñera E. C.

El Ayuntamiento de Siero decreta el «cierre inmediato» del vivero de Piñera

La instalación, que funciona desde 1997, no cuenta con permiso de apertura y las reformas para conseguirlo son demasiado costosas

Marta Varela

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:31

leso Miguel Martínez es agricultor desde 1997 y regenta los viveros de Piñera. A menos de cinco años de su jubilación, se enfrenta a una ... situación que podría dejarlo en el paro. El Ayuntamiento de Pola de Siero le ha comunicado que «decreta para este mes septiembre el cese definitivo de la actividad agrícola en los viveros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

