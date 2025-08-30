El Ayuntamiento de Siero decreta el «cierre inmediato» del vivero de Piñera

leso Miguel Martínez es agricultor desde 1997 y regenta los viveros de Piñera. A menos de cinco años de su jubilación, se enfrenta a una ... situación que podría dejarlo en el paro. El Ayuntamiento de Pola de Siero le ha comunicado que «decreta para este mes septiembre el cese definitivo de la actividad agrícola en los viveros».

El motivo es cuando menos inesperado, a pesar de estar en funcionamiento desde hace veinte y ocho años no cuenta con licencia de apertura en vigor. Martínez asegura que «nadie me informó de que la necesitaba cuando inicié todos los trámites legales para poner los viveros en funcionamiento». Dispuesto a regular la situación, fue informado de la serie de requisitos que debe cumplir para obtener dicha licencia. Y en estos momentos este agricultor asegura que «me resulta económicamente inviable afrontar las reformas que me exigen para obtener esa licencia».

Y encara sin saber qué hacer el cierre casi inmediato de sus viveros; es decir, de su forma de vida. Conocida la situación, este poleso esta recibiendo un gran número de apoyos, incluso cuenta que de funcionarios municipales que buscan alguna solución; pero por el momento esta no llega y en unos días tendrá que dejar de producir y de ser uno de los habituales en los soportales de la plaza de abastos de Pola de Siero, donde tiene un gran número de clientes que consumen sus productos ecológicos de kilómetros cero.