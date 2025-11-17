El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Visita al inicio de las obras en Huergo. E. C.

El Ayuntamiento de Siero mejora el camino principal de Huergo, en Anes

Se incluye en un lote de obras con un presupuesto de 150.000 euros

A. F. G.

Siero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos de pavimentación de un tramo del camino principal de Huergo, en la parroquia de Anes. La ... actuación forma parte de los dos lotes de mejoras en la zona rural licitados con cargo a remanentes, y cuenta con un presupuesto de 150.212, euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

