El Ayuntamiento de Siero mejora el camino principal de Huergo, en Anes

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos de pavimentación de un tramo del camino principal de Huergo, en la parroquia de Anes. La ... actuación forma parte de los dos lotes de mejoras en la zona rural licitados con cargo a remanentes, y cuenta con un presupuesto de 150.212, euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

La actuación completa se desarrolla sobre una longitud total de 1.380 metros. Además, también se van a llevar a cabo las obras para la mejora de la red de drenaje del propio camino, añadiendo cunetas.

El concejal Alejandro Villa explicó que «la obra respondía a una demanda histórica de los vecinos de Huergo, que llevaban aproximadamente 30 años sin una intervención integral en esta carretera». Se habían realizado rebacheos de manera continua, «pero la situación requería de una actuación definitiva, con la renovación de desagües y pozos de agua». También se incluye un nuevo sistema de drenaje.