Leopoldo Iglesias, representante de la empresa adjudicataria; Ángel García, alcalde de Siero, y Patricia Antuña, edil de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte, en la inauguración de las obras de mejora de la avenida de Oviedo, El Berrón, donde se instalará una nueva Pitufina P. Gutiérrez

El azul llega a El Berrón: una nueva Pitufina en Siero «para finales de año»

La figura se instalará en el entronque de la avenida Oviedo con la N-634, en el marco de las obras de renovación de la vía

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

El Berrón

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:29

Primero fue el Pitufo Gruñón de Lugones y luego la Pitufa Karateka que se instalará en Pola de Siero. Ahora, el azul llega a ... El Berrón, con un nuevo proyecto para la Pitufina que recibirá a los vecinos y visitantes en el entronque de la avenida de Oviedo con la N-634. Aún faltan por concretar «más detalles» de esta nueva incorporación a la colección, pero el alcalde Ángel García, quiso destacar que ha sido en respuesta a «unas chicas de El Berrón que nos pidieron su propio pitufo».

