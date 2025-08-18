El azul llega a El Berrón: una nueva Pitufina en Siero «para finales de año»

Primero fue el Pitufo Gruñón de Lugones y luego la Pitufa Karateka que se instalará en Pola de Siero. Ahora, el azul llega a ... El Berrón, con un nuevo proyecto para la Pitufina que recibirá a los vecinos y visitantes en el entronque de la avenida de Oviedo con la N-634. Aún faltan por concretar «más detalles» de esta nueva incorporación a la colección, pero el alcalde Ángel García, quiso destacar que ha sido en respuesta a «unas chicas de El Berrón que nos pidieron su propio pitufo».

«Les dijimos que 'sí', que escogieran uno y así ha sido; será una Pitufina. Ahora serán tres para los principales núcleos de Siero: Lugones, La Pola y El Berrón», resumió. La instalación de esta nueva figura tan singular se encuentra dentro del marco de actuaciones para renovar un tramo de la avenida Oviedo, principal vía de tráfico de la localidad. La obra, explicó el regidor durante la inauguración de la misma este lunes, «se centra en la mejora de servicios» desde el cruce con la calle San Martin hasta el entronque con la nacional.

Estos se basaran en «saneamiento, alumbrado público, ensanchamiento de aceras y reparación de pavimento», entre otros. Acompañado de la edil de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, el alcalde señaló que cuenta con un presupuesto estimado de 899.043,13 euros y un plazo de cinco meses. De ahí que espere «tener una nueva Pitufina a finales de año».

Será «lo único azul» en El Berrón, bromeó el regidor de Siero, pues la localidad, avanzó, no tendrá zona azul según el nuevo expediente de Ordenación y Regulación del Aparcamiento (ORA) que está previsto que entre en vigor en cuanto finalice el contrato actual en octubre.

'No a la Pitufa Karateka'

Actualmente, hay malestar en el Partido Popular por la incorporación de un nuevo pitufo a la rotonda de Ferrera, en Pola de Siero. Con el lema 'No a la Pitufa Karateka, sí a los Güevos Pintos', el PP presentó un formulario para la recogida de firmas en contra de la estatua, la cual supone un coste de 35.000 euros. Un «despilfarro» según la postura popular en algo que no simboliza la cultura polesa, de ahí que se proponga «una estatua de los Güevos Pintos que sí representa a la perfección nuestra identidad».

La campaña cuenta con formularios repartidos por los locales de La Pola y una mesa de recogida de firmas todos los martes de este mes. La semana pasada se contabilizaron 700 firmas tras dos días, pero «se esperan muchas más», avanzaron los responsables de la carpa. Volverán a instalarse junto a la plaza cubierta este martes, día de mercado.

El alcalde socialista recriminó en su momento las críticas del PP y las asoció a que «se trata de una pitufa. Si fuera un pitufo, seguramente no se opondrían». En Siero, apostilló durante la inauguración de las obras, «pensamos en femenino, así que en vez de recoger firmas en contra de una pitufa, deberían recogerlas en contra de la guerra de Ucrania».