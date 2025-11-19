El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Escolares del colegio Hermanos Arregui de La Pola, con los balones. E. C.
25N,

Balones por la Igualdad para los escolares de Siero

El Ayuntamiento impulsa esta acción de visibilización y sensibilización para promover la igualdad y la prevención de la violencia

A. F. G.

Siero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:25

Comenta

La edil de Educación de Siero, Eva Iglesias, y el de Deportes, Jesús Abad, presentaron este miércoles la actividad Balones por la Igualdad, enmarcada ... en los actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Forma parte de las acciones de visibilización y sensibilización que se están desarrollando desde la concejalía para promover la igualdad y la prevención de la violencia. Iglesias dijo que el objetivo es que los escolares disponga en sus patios de material deportivo que transmita un mensaje claro, educativo y alineado con estos valores.

