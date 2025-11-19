Balones por la Igualdad para los escolares de Siero

Escolares del colegio Hermanos Arregui de La Pola, con los balones.

A. F. G. Siero Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:25 Comenta Compartir

La edil de Educación de Siero, Eva Iglesias, y el de Deportes, Jesús Abad, presentaron este miércoles la actividad Balones por la Igualdad, enmarcada ... en los actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Forma parte de las acciones de visibilización y sensibilización que se están desarrollando desde la concejalía para promover la igualdad y la prevención de la violencia. Iglesias dijo que el objetivo es que los escolares disponga en sus patios de material deportivo que transmita un mensaje claro, educativo y alineado con estos valores.

En este marco, se han entregado 89 balones de cuatro disciplinas deportivas (fútbol, voleibol, balonmano y baloncesto) a los colegios públicos de Educación Primaria y al Patronato Deportivo Municipal. Todo el material incorpora la imagen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el logotipo del Ayuntamiento de Siero. Iglesias destacó que estos balones recuerdan que la violencia no tiene cabida, ni de género, ni deportiva, ni en ninguna de sus manifestaciones, y que el deporte en edades tempranas es una herramienta fundamental para fomentar el respeto y la igualdad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión