La edil Patricia Redondo, junto al nuevo banco. E. C.

Un banco reciclado hecho a partir de cápsulas de café y aceite usado en Noreña

Se ha instalado junto a la estatua del gochu

S. G. A.

Noreña

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:52

El primer banco reciclado, hecho a partir de cápsulas de café y aceite doméstico usado, ya luce en Noreña. Allí, junto a la escultura ... de bronce del gochu, se ha instalado este banco en el que podrán descansar vecinos y visitantes. Hace unos meses la concejala de Medio Ambiente de Noreña, Patricia Redondo, comenzó la campaña de reciclado de cápsulas de café y aceite doméstico usado, con el objetivo de continuar con el cuidado del medio ambiente y la concienciación de los vecinos. Y a través del Grupo Pumariega, dentro de la iniciativa Second Life, el resultado ya se puede ver en la villa condal. «Es un ejemplo fascinante de economía circular y diseño sostenible», indicaron en el Ayuntamiento de Noreña sobre esta iniciativa.

