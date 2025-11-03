Un banco reciclado hecho a partir de cápsulas de café y aceite usado en Noreña Se ha instalado junto a la estatua del gochu

El primer banco reciclado, hecho a partir de cápsulas de café y aceite doméstico usado, ya luce en Noreña. Allí, junto a la escultura ... de bronce del gochu, se ha instalado este banco en el que podrán descansar vecinos y visitantes. Hace unos meses la concejala de Medio Ambiente de Noreña, Patricia Redondo, comenzó la campaña de reciclado de cápsulas de café y aceite doméstico usado, con el objetivo de continuar con el cuidado del medio ambiente y la concienciación de los vecinos. Y a través del Grupo Pumariega, dentro de la iniciativa Second Life, el resultado ya se puede ver en la villa condal. «Es un ejemplo fascinante de economía circular y diseño sostenible», indicaron en el Ayuntamiento de Noreña sobre esta iniciativa.

«Este tipo de proyectos demuestra cómo los residuos complejos pueden transformarse en mobiliario urbano funcional y duradero», añadieron en el equipo de gobierno que encabeza Amparo Antuña. El concepto de un banco o mobiliario urbano fabricado con cápsulas de café recicladas: el plástico o el aluminio de la cápsula se procesa. El aluminio se recicla para volver a hacer cápsulas, mientras que los posos de café también tienen una segunda vida. Se convierten en un compost orgánico que se puede utilizar en la agricultura, como en el proyecto 'Arroz Solidario' en el Delta del Ebro, donde ayuda a cultivar arroz donado a bancos de alimentos

