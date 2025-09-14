Un bebedero para ganado que mejora la salud y el crecimiento de los terneros en Asturias

La instalación reduce en riesgo de contaminación microbiológica. Ha sido desarrollada por el Centro Tecnológico Asincar, la Asociación Nacional de Criadores de Raza Asturiana de los Valles (Aseava) y el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología

El Centro Tecnológico Asincar, la Asociación Nacional de Criadores de Raza Asturiana de los Valles (Aseava) y el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC) presentaron en Llanera los resultados del proyecto Go-MATBAC, una iniciativa orientada a reducir el riesgo de contaminación microbiológica en explotaciones ganaderas mediante el desarrollo de nuevos materiales modificados con propiedades bactericidas y bacteriostáticas. Cuenta con un presupuesto de 139.010 euros, de los que 125.887 proceden de ayudas públicas.

Los resultados alcanzados, indicaron, resultan prometedores. A nivel de laboratorio, se ha validado la capacidad bacteriostática del recubrimiento desarrollado, capaz de inhibir el crecimiento microbiano. En ensayos con animales, los terneros que utilizaron el bebedero funcional mostraron una mayor eficiencia de conversión, mayor ganancia de peso y una respuesta más homogénea, especialmente a partir del segundo mes.

Asistieron a la presentación, Begoña López, directora General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias; Armando Menéndez, project manager en Asincar; Natalia Prado, responsable del área de biotecnología en Asincar; Adolfo Fernández y Belén Cabal, director e investigadora del CINN-CSIC; María Fernández, directora técnica de Aseava, y Javier Prendes veterinario de Asturprendes.

Go-MATBAC, recordaron en la presentación, nace para dar solución a un problema común en la ganadería: la proliferación de microorganismos en los bebederos, que afecta directamente la salud y el rendimiento de los animales. «El nuevo diseño, basado en materiales modificados, busca reducir la carga microbiana y, con ello, el riesgo de enfermedades en las explotaciones», defendieron.

