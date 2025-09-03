Berros culpa al alcalde sierense de retrasar la apertura de la escuela de 0 a 3 años de La Pola

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Siero, Juan Luis Berros, responsabiliza al alcalde, el socialista Ángel García y a su ... equipo de gobierno, de «la no puesta en funcionamiento» de la escuela infantil para menores 0 a 3 años en Pola de Siero. Una paralización, indica, que se debe a la falta de los 10.000 euros necesarios para financiar las instalaciones de la cocina.

Berros acusa también al alcalde de ocultar que conocía que la subvención de 340.000 euros (300.000 euros para invertir en el inmueble y 40.000 para el equipamiento y mobiliario) concedida por el Principado en 2022 «era una simple ayuda» y que, por lo tanto, «ya entonces sabían que ésta no abordaba la totalidad de la adecuación del inmueble, mobiliario e instalaciones». «Se desenmascara la verdadera responsabilidad en todo este hacer», subrayó. El problema ahora está en quién debe aportar los 10.000 euros para instalar la cocina y poder abrir el centro.

En este sentido, Berros acusa al regidor de argumentar que «dicha competencia es autonómica cuando el edificio es de titularidad municipal». En este sentido, el popular apostilla que «municipales son también su mobiliario e instalaciones, cocina incluida». Por este motivo, entiende Berros que «es el Ayuntamiento a quien le corresponde sufragar el importe necesario para que las actuaciones en la cocina del inmueble estén terminadas para la correcta apertura del centro». Ante tal situación, recalca que «la culpa de no estar abierta la nueva escuelina en el presente ejercicio escolar es del PSOE sierense».