Juan Luis Berros, delante de la escuela infantil polesa E. C.

Berros culpa al alcalde sierense de retrasar la apertura de la escuela de 0 a 3 años de La Pola

El portavoz del PP dice que la cocina, pendiente de sufragar, «es competencia municipal, no regional»

Marta Varela

Marta Varela

Pola de Siero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:03

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Siero, Juan Luis Berros, responsabiliza al alcalde, el socialista Ángel García y a su ... equipo de gobierno, de «la no puesta en funcionamiento» de la escuela infantil para menores 0 a 3 años en Pola de Siero. Una paralización, indica, que se debe a la falta de los 10.000 euros necesarios para financiar las instalaciones de la cocina.

