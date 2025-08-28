El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Cepi' y Berros, este jueves, en el Pleno. A. F. G.

Berros da por «vencido» a 'Cepi' en su guerra por «intromisión ilegítima en el honor»

El portavoz del PP anuncia que no se va a querellar contra el alcalde «porque ha dejado de atacarme por mi trayectoria profesional»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:51

Fue el pasado 10 de julio, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Pola cuando se celebró el acto de ... conciliación. El portavoz del PP de Siero, Juan Luis Berros, solicitaba al alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', que rectificara «su intromisión ilegítima en el honor, intimidad y propia imagen». El concejal exigía que el regidor reconociera como falsas las manifestaciones efectuadas públicamente sobre su labor como abogado: «Dijo que aprovecho mi cargo como concejal para hacer clientes». El socialista no acudió al juzgado, y Berros amenazó con una denuncia. Pero, finalmente, no la va a presentar. Explicó a EL COMERCIO que da por «vencido» al alcalde «ya que ha dejado de utilizar esos argumentos para atacarme». No obstante, advierte de que recurrirá a la vía judicial si se repite ese tipo de manifestaciones.

