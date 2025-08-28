Berros da por «vencido» a 'Cepi' en su guerra por «intromisión ilegítima en el honor»

Fue el pasado 10 de julio, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Pola cuando se celebró el acto de ... conciliación. El portavoz del PP de Siero, Juan Luis Berros, solicitaba al alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', que rectificara «su intromisión ilegítima en el honor, intimidad y propia imagen». El concejal exigía que el regidor reconociera como falsas las manifestaciones efectuadas públicamente sobre su labor como abogado: «Dijo que aprovecho mi cargo como concejal para hacer clientes». El socialista no acudió al juzgado, y Berros amenazó con una denuncia. Pero, finalmente, no la va a presentar. Explicó a EL COMERCIO que da por «vencido» al alcalde «ya que ha dejado de utilizar esos argumentos para atacarme». No obstante, advierte de que recurrirá a la vía judicial si se repite ese tipo de manifestaciones.

Berros dijo entonces que el alcalde creaba esas sospechas «sin aportar un sólo dato, y lo hace para desprestigiarme personal y profesionalmente». Recordó que en el Ayuntamiento se cuenta con un sistema de incompatibilidades; «yo no puedo llevar la defensa jurídica de persona alguna contra el propio Consistorio». La chispa que había generado esta respuesta por parte del edil popular se centró en unas manifestaciones de 'Cepi' recogidas por este diario.

El regidor se refirió a una crítica de Berros sobre el funcionamiento de la ayuda a domicilio: «El otro día vino una señora con una reclamación; y cuando la iban a atender dijo que vendría con su abogado, que es Berros. Entonces no sé en calidad de qué viene al Ayuntamiento. Se ve que optimiza el tiempo, ya que hace de abogado y de concejal de la oposición».

Berros expuso otra declaración del alcalde citando también a este medio: «No puede ser peor político ni peor abogado ni peor persona», dijo el pasado 11 de abril tras formalizar el portavoz popular una querella por el uso de las instalaciones deportivas de El Bayu: «No digo que no denuncie; es más, le invito a que lo haga si advierte alguna irregularidad. Pero con la misma vehemencia con la que acude a los juzgados debería también asumir responsabilidades si las demandas son archivadas», afirmó el alcalde. Berros anunció entonces el acto de conciliación contra «el 'sheriff' de la pradera», ya que «maneja el Ayuntamiento como si fuese su cortijo».

«No va a callarme»

El edil del PP cobra unos 40.000 euros anuales del Ayuntamiento por una liberación parcial, lo que le permite mantener su actividad profesional como abogado. Y recordó que se la ofreció el propio alcalde al inicio del mandato. Manifestó que fue una estrategia para intentar acallarlo en su labor como concejal de la oposición. «No lo ha conseguido y no lo va a lograr», sentenció el concejal.

El alcalde, recientemente, se quejó de que Berros acudió a los tribunales por tercera vez por una misma causa –la cesión de instalaciones deportivas como El Bayu, de La Pola– y que las dos anteriores ya fueron archivadas. Así, se mantienen vivas dos causas judiciales de Berros y la tercera se corresponde a una denuncia de un policía local que lo acusó de acoso: «Porque le dije que tenía que trabajar y que se archivó en primera instancia», comentó.

No es la primera vez que el regidor critica el 'lawfare' –la judicialización de la vida política– al que se ve sometido por su actividad en el municipio. El número de procesos en diferentes instancias suma casi medio centenar; son 15 las causas penales. La mayoría de las denuncias proceden del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA), por injurias debido a unas declaraciones del alcalde calificando al cuerpo de mafia o por calumnias e injurias. Agentes del cuerpo tampoco dudan en acudir a los tribunales, ni formaciones políticas como el Partido Popular –o su portavoz a título personal– y Podemos.