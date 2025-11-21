La biblioteca de Lugones lleva ya el nombre de José Manuel Álvarez, 'Rubiera'

«Tenaz y generoso investigador y conservador del patrimonio documental popular asturiano, reflejo de la solidaridad, la libertad y la justicia social de nuestro pueblo». ... Así reza la placa, descubierta este viernes por la mañana, en la puerta de la biblioteca de Lugones (Siero) que pasa a llevar el nombre de José Manuel Álvarez Díaz, 'Rubiera'.

Numeroso público quiso arropar a familia, amigos y afiliados del PSOE en un emotivo acto en el que se quiso recordar la figura de 'Rubiera' y, sobre todo, su legado, que se centra en el conocimiento y el estudio para tener un criterio propio, tal y como destacó su hijo, Jesús: «Ahora no hay Nodo, pero hay bulos».

La designación con el nombre de José Manuel Álvarez Díaz a la biblioteca de Lugones, aprobada en la sesión ordinaria del Pleno celebrada en junio, responde a la propuesta presentada por la Fundación José Barreiro, en acuerdo con la familia del homenajeado y respaldada por veinte entidades y colectivos ciudadanos del ámbito educativo, cultural, deportivo y vecinal.

Tal y como recoge la propuesta, 'Rubiera', fallecido en 2023, destacó por su labor como periodista, gestor y animador cultural, y documentalista e investigador del movimiento obrero sierense y asturiano del siglo XX. Además, se le recuerda como un vecino profundamente implicado en la vida comunitaria, siempre dispuesto a colaborar con cualquier persona o entidad que requiriese su apoyo.

'Rubiera' nació en San Claudio (Oviedo) el 25 de diciembre de 1946. Hijo de Manuel (obrero) y Ramona (sus labores), se casó con María Jesús Muñiz, de cuyo matrimonio tuvo dos hijas y un hijo. Desde 1974 fijó su residencia en Lugones. Participó desde muy joven en actividades clandestinas antifranquistas. Y, después, en el movimiento asociativo.