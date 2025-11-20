El Black Friday y la Navidad disparan las contrataciones en Amazon

A. F. G. / E. C. Siero Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:58 Comenta Compartir

Este jueves comenzó una de las campañas de venta más importantes para la multinacional americana Amazon: el Black Friday, en la que se disparan las ventas por internet. Se trata de una semana de ofertas que se enlazará con la más tradicional campaña de Navidad. El volumen de trabajo en el súper centro logístico de Siero aumenta y, por eso, la dirección de la compañía ha decidido incrementar la plantilla habitual, que se cifra en un millar de personas, en otros 300 trabajadores contratados de forma temporal, específicos para esta época del año.

El techo anunciado por la propia compañía para estas instalaciones elevaba hasta los 1.500 los trabajadores en esta planta del polígono industrial de Bobes. Comenzó su actividad hace poco más de un año –en septiembre de 2024– con unos 400 empleados. En apenas dos meses, ya se rozaba la cifra del millar. Amazon mantenía entonces la previsión inicial de llegar a esos 1.500 empleados en tres años por precaución. ¿Es este un calendario fijo? Los responsables de la empresa señalaban que no; de hecho, la plantilla podría superar esa cifra. «Estas instalaciones tienen capacidad para muchos más trabajadores». Todo depende del volumen de negocio.

Recientemente, la compañía informó de que, del casi millar de empleados, el 20% procede de fuera de la región, pero de otras instalaciones de la empresa. Recae en el Principado, de este modo, talento de profesionales atraídos por nuevas experiencias y la calidad de vida que ofrece el Principado; y también da oportunidad al retorno de asturianos que vivían fuera. Y un dato curioso: en la plataforma sierense se pueden encontrar hasta 43 nacionalidades diferentes.

Despidos

Por otro lado, Amazon anunció el pasado octubre 14.000 despidos a nivel mundial y ahora el recorte se empieza a concretar por países. En España se ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo (ERE) que afectará a unas 1.200 personas. Las salidas afectarán a la plantilla de Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid, y Amazon Spain Service, localizada en Barcelona.

Así, el centro de la multinacional en Asturias no se vería afectado por los despidos.

Esta medida no tendría impacto en las operaciones de la multinacional a nivel nacional ni en otras ciudades españolas. Amazon España cuenta con un total de 28.000 trabajadores.

La plantilla global de Amazon se estima en alrededor de 1,5 millones de personas, de los que unos 350.000 desempeñan labores corporativas.

El anuncio de recorte de plantilla a nivel global, que llega tras la presentación de resultados del tercer trimestre, en el que Amazon logró un beneficio neto de 21.187 millones de dólares (18.213 millones de euros), lo que representa una mejora del 38,2% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado.

La cifra de negocio en el trimestre alcanzó los 180.169 millones de dólares (154.879 millones de euros), un 13,4% más que en el mismo periodo del año pasado, con un crecimiento del 9,6% de las ventas de productos, hasta 74.058 millones de dólares (63.663 millones de euros), y del 16,3% de la comercialización de servicios, hasta 106.111 millones de dólares (91.216 millones de euros).