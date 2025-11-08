Buenas ventas en el certamen de la castaña valduna en Las Regueras El certamen cumple sus bodas de plata con Luis Benito García como pregonero, que destacó la importancia de las tradiciones

S. G. A. Las Regueras Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:29

El Certamen Exposición de la Castaña Valduna en Las Regueras celebra sus bodas de plata. Y lo hace por todo lo alto, con una cita que comenzó este sábado y acaba el domingo en la que se pusieron a la venta 600 kilos de castañas de gran calidad, cien más que el año pasado.

Como es habitual en este certamen, las castañas se vendieron a muy buen ritmo durante la primera jornada. A un precio de diez euros el kilo, las ventas fueron buenas. En esta ocasión, eso sí, todavía queda algo de material para sacar a la venta en la segunda jornada.

El sábado comenzó con un degustación de tortos elaborados con harina de castaña, que fue todo un éxito de participación y sabor. Además, muchas personas se llevaron a casa uno de los vasos de sidra con el logo conmemorativo del 25 aniversario.

Pregonó esta vigesimoquinta edición Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra, que hizo hincapié en la importancia de las tradiciones y del valor de la castaña valduna como símbolo del concejo de Las Regueras.

La cita con la castaña valduna prosigue hoy en este municipio, con todo tipo de actividades.

Además del certamen, los restaurantes que integran la Asociación de Hosteleros de Las Regueras celebran a lo largo del fin de semana las V Jornadas Gastronómicas del Pote con castañas.

