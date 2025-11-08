El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Certamen de Las Regueras.

Ver 17 fotos
Certamen de Las Regueras. E. C.

Buenas ventas en el certamen de la castaña valduna en Las Regueras

El certamen cumple sus bodas de plata con Luis Benito García como pregonero, que destacó la importancia de las tradiciones

S. G. A.

Las Regueras

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

El Certamen Exposición de la Castaña Valduna en Las Regueras celebra sus bodas de plata. Y lo hace por todo lo alto, con una cita que comenzó este sábado y acaba el domingo en la que se pusieron a la venta 600 kilos de castañas de gran calidad, cien más que el año pasado.

Como es habitual en este certamen, las castañas se vendieron a muy buen ritmo durante la primera jornada. A un precio de diez euros el kilo, las ventas fueron buenas. En esta ocasión, eso sí, todavía queda algo de material para sacar a la venta en la segunda jornada.

El sábado comenzó con un degustación de tortos elaborados con harina de castaña, que fue todo un éxito de participación y sabor. Además, muchas personas se llevaron a casa uno de los vasos de sidra con el logo conmemorativo del 25 aniversario.

Pregonó esta vigesimoquinta edición Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra, que hizo hincapié en la importancia de las tradiciones y del valor de la castaña valduna como símbolo del concejo de Las Regueras.

La cita con la castaña valduna prosigue hoy en este municipio, con todo tipo de actividades.

Además del certamen, los restaurantes que integran la Asociación de Hosteleros de Las Regueras celebran a lo largo del fin de semana las V Jornadas Gastronómicas del Pote con castañas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  3. 3 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  4. 4 El Sporting paga cara su racanería
  5. 5 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  6. 6

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 Caen en Langreo tres miembros de una banda que robaba a clientes de bancos por el método de la siembra
  9. 9 Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Buenas ventas en el certamen de la castaña valduna en Las Regueras