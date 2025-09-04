La carretera de Arlós, en Llanera, gana en seguridad

La carretera de Arlós es ya más segura tras estar prácticamente finalizadas las obras de mejora contratadas por el Ejecutivo regional que han ... tenido un coste de 1.125.300 euros.

El Gobierno de Asturias ultima lestos trabajos de mejora de la carretera LL-2, a su paso por la localidad de Arlós, en Llanera. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, acudían este jueves a comprobar el resultado de los trabajos acompañados por la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, recién llegada al cargo tras la dimisión de Gerardo Sanz..

A lo largo de estos días se están realizando las últimas tareas que han supuesto la renovación integral de 6,5 kilómetros de la vía y que consisten en la colocación de la señalización vertical y diversos elementos de seguridad vial.

Las obras acometidas por el Gobierno de Asturias han implicado la limpieza general de este tramo, tanto en la calzada como en los drenajes y los taludes. También se ejecutado la mejora y rehabilitación del firme, mediante la extensión de una capa de rodadura, y del drenaje longitudinal, por medio de la construcción de cunetas bordillo en los tramos que lo necesite.

El proyecto incluyó la construcción de un muro de contención en el punto kilométrico 4,400 y la reposición de la señalización horizontal, vertical y de las barreras, así como la colocación de nuevos elementos de contención.