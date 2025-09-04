El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín
El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; la alcaldesa de Llanera, Eva Pérez; y el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, junto con por representantes municipales, técnicos de la consejería y responsables de la empresa adjudicataria de la obra de la carretera de Arlós. E. C.

La carretera de Arlós, en Llanera, gana en seguridad

La mejora de esta vía, que ha costado 1,1 millones de euros, entra en su recta final

E. C.

Llanera

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:34

La carretera de Arlós es ya más segura tras estar prácticamente finalizadas las obras de mejora contratadas por el Ejecutivo regional que han ... tenido un coste de 1.125.300 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  6. 6 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  7. 7 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  8. 8 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  9. 9 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  10. 10 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La carretera de Arlós, en Llanera, gana en seguridad

La carretera de Arlós, en Llanera, gana en seguridad