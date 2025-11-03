'Cepi': «Todas las semanas hago ronda y llamo para ver si está ya lo de Costco»

Hay impaciencia en el despacho de la Alcaldía de Siero con la tramitación del expediente para determinar si la propuesta de Costco, para ... instalarse en el polígono de Bobes, puede ser proyecto estratégico o no. Admitía este lunes el regidor, el socialista Ángel García, 'Cepi', que levanta el teléfono frecuentemente para preguntar por ello a la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens). «Todas las semanas hago la ronda para saber cómo está; y es lo que hice esta misma mañana, pero no pude contactar». Indicó que ya se está en el plazo para emitir el preceptivo informe, el que se tendrá en cuenta por parte del Principado para adoptar la resolución. «Espero que se facilite en breve; esperemos que sea positivo y se eleve al Consejo de Gobierno. Es lo que vamos a pedir a los Reyes Magos, a ver si tenemos suerte».

Costco Wholesale Spain tiene unos planes claros que pasan por su expansión. La multinacional americana está presente en 14 países de todo el mundo y en España cuenta ya con un total de cinco establecimientos: en Sevilla, dos en Madrid, en Zaragoza y en Bilbao, y planea abrir otros cinco en un plazo máximo de cinco años. De este modo, quiere sumar diez en total. Y uno de ellos es el de Asturias. Para la parte inmobiliaria y urbanística del proyecto, la compañía colabora con una promotora especializada, Bogaris Retail, que ya ha realizado «con éxito» las aperturas en el territorio nacional. Pero, ¿qué ocurre en el Principado? Desde esta consultora se admite que en esta región se están encontrando con más trabas que en el resto de comunidades.

A pesar de las trabas, y de que el plan de inversión en Siero –en el macropolígono de Bobes– lleva esperando poder realizarse más de tres años, se persiste en ese empeño. Ahora, la firma se enfrenta a nuevos trámites administrativos que tiene que realizar –como lograr la declaración de proyecto regional estratégico– y al rechazo de algunos sectores sindicales (CC OO), políticos (Izquierda Unida y Podemos) y sectoriales (la Unión de Comerciantes de Asturias).

La propuesta

La empresa presentó sus razones para asentarse en Siero, a pesar de esas directrices sectoriales que lo impiden. Acogiéndose a la mencionada ley de proyectos de interés estratégico, la firma defiende la citada inversión y la creación de empleo (más de 200) la ocupación de una parcela de suelo público en el polígono sierense, la instalación de una gasolinera (común en todos sus establecimientos), el nuevo modelo de negocio que se propone para la región –se trata de un club de compras; hay que pagar una cuota anual para poder acceder– o el «respeto a nuestros proveedores». Este último punto es esencial para la compañía. De hecho, en su último informe anual –hasta agosto de 2024– se destaca que Costco vende productos de proveedores locales en el exterior.

También asegura que su posible implantación mejorará la cohesión territorial. «Por su ubicación estratégica en este nudo de comunicaciones del Principado y por su amplia área de influencia, el proyecto refuerza la vertebración de la zona». La nueva tienda se pretende desarrollar en una parcela de 54.586 metros cuadrados de superficie con 46.035 metros cuadrados de edificabilidad.