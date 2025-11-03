El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Recreación del híper de Costco en Bobes, junto a la autovía A-64. E. C.

'Cepi': «Todas las semanas hago ronda y llamo para ver si está ya lo de Costco»

«Esperemos que el informe de Sekuens para ser proyecto estratégico sea positivo. Lo vamos a pedir a los Reyes Magos», afirma Ángel García

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:44

Comenta

Hay impaciencia en el despacho de la Alcaldía de Siero con la tramitación del expediente para determinar si la propuesta de Costco, para ... instalarse en el polígono de Bobes, puede ser proyecto estratégico o no. Admitía este lunes el regidor, el socialista Ángel García, 'Cepi', que levanta el teléfono frecuentemente para preguntar por ello a la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens). «Todas las semanas hago la ronda para saber cómo está; y es lo que hice esta misma mañana, pero no pude contactar». Indicó que ya se está en el plazo para emitir el preceptivo informe, el que se tendrá en cuenta por parte del Principado para adoptar la resolución. «Espero que se facilite en breve; esperemos que sea positivo y se eleve al Consejo de Gobierno. Es lo que vamos a pedir a los Reyes Magos, a ver si tenemos suerte».

