La edil Lali Vázquez, el presidente de la Asociación Cultural de Bueño, Belarmino Fernández, y el alcalde de Ribera Arriba, Tomás Manuel Fernández, en la presentación del concurso. E. C.
Ribera de Arriba

El Certamen de Pintura Rápida de Bueño repartirá casi 9.000 euros

Se celebrará el sábado 25 y las inscripciones gratuitas se harán en el mismo día, en la Casa de Cultura de la localidad

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Bueño

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:15

Comenta

El Certamen de Pintura Rápida 'Hórreos y Paisajes' de Bueño se celebrará el sábado 25. Organizador por la asociación cultural de la localidad y con el patrocinio del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, se espera poder llegar a los 150 aficionados al arte este año, siempre y cuando «el tiempo acompañe», dijo Belarmino Fernández, presidente de la entidad.

Este año, destacó, se repartirán casi 9.000 euros en premios, entre el primero (2.000 euros), segundo (1.500 euros), tercero (1.000 euros) y los once accésit (400 euros). Destinado tanto a aficionados como a profesionales, esta será su vigésima edición y no sólo esperan una gran participación de aficionados al pincel, sino también de jóvenes promesas, entre 8 y 16 años, que podrán participar en formato libre.

Para inscribirse gratuitamente será necesario presentar el soporte en la casa de Cultura de Bueño desde las 9 hasta las 13 horas del mismo día. Una vez inscritos, los concursantes tendrán hasta las 17 horas para pintar su obra en cualquiera de los rincones de la localidad que más les inspire y entregarla. A partir de las 16 horas se recogerán en las instalaciones deportivas de El Llosalín.

