Clamor en Lugones ante la falta de médicos: «¡Basta ya de abandono!»

Y la historia se repite, señalaban los vecinos de Lugones ante la falta de médicos en su centro de salud. Hace un año ... protestaban porque solo había cuatro facultativos para una localidad de 15.000 habitantes. «Hoy contamos con tres, esto es insostenible». Es por eso que, este miércoles, a las dos de la tarde, unas trescientas personas se concentraron a las puertas del recinto sanitario. «¡Basta ya del abandono por parte del Principado!».

Gonzalo Joaquín es un residente de la población y el promotor de esta protesta: «Pasa otra vez. Tenemos derecho a tener nueve médicos. El presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), está pasando de todo, al igual que la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Y esto no pasa solo en Lugones, ocurre en toda la región. Ellos están servidos, pero la población está tirada». Quienes acudieron a la llamada para participar en la concentración señalaban los problemas: «Pedir cita por teléfono es prácticamente imposible; y si se logra, te dan para dentro de veinte días». Explicaban que cada facultativo tiene que atender a más de 80 personas al día. «Entra el paciente y el médico te receta algo y te despacha en pocos minutos. Esto parece una churrería». Fue una protesta prácticamente silenciosa, salvo en el caso de alguna persona que, megáfono en mano, se quejaba de que no estaba presente el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi'.

Ampliar Una señora, megáfono en mano, se queja de la ausencia del alcalde. Pablo Nosti

Desde la consejería se señaló que el centro tiene una plantilla de ocho profesionales médicos. «En estos momentos coinciden una baja laboral sobrevenida y vacaciones de dos facultativos. La previsión es que la situación mejore con la pronta incorporación de un médico y que en noviembre se recupere la accesibilidad habitual». Se asegura que es una situación temporal; para mejorar la accesibilidad se han habilitado consultas telefónicas que se dan en un plazo máximo de 48 horas y consultas disponibles no urgentes los lunes y martes. «El centro ofrece consultas presenciales entre ocho y diez tardes al mes, en función de la demanda asistencial, y entre cinco y siete tardes al mes de consultas telefónicas para necesidades administrativas y asistenciales de baja complejidad».

Desde Salud se defiende que, gracias a las tardes presenciales y telefónicas, «se ha conseguido mantener la accesibilidad y controlar las demoras. Se prevé una mejoría progresiva durante las próximas semanas, con normalización de la plantilla y de la actividad asistencial».

Quejas políticas

Pero sí que había una nutrida representación política del ámbito municipal y regional. «Desde el PP de Siero apoyamos esta protesta; es una competencia del Principado, pero echamos en falta el apoyo del Ayuntamiento a los vecinos», afirmó el portavoz Juan Luis Berros. La diputada regional de esta formación, Pilar Fernández Pardo, criticó que esta población «lleva años soportando una situación de precariedad en la atención sanitaria». Es por eso que se exige «una solución urgente y definitiva para este consultorio, no podemos consentir que se siga sufriendo las consecuencias de la mala gestión del Gobierno de Barbón». La también parlamentaria popular Beatriz Polledo señaló que, como sierense, es una situación que «se repite especialmente en nuestro municipio, y estamos viendo la falta de médicos también en El Berrón y en Colloto».

El portavoz de Vox, Josué Velasco, dijo que los facultativos se encuentran desbordados. «Hay una dejadez por parte de la administración competente».

Por su parte, la edil de Podemos en el municipio, Silvia Tárano, manifestó que la situación que se vive en Lugones «se repite en más puntos de la región, faltan medios personales y materiales; no se puede seguir esperando».