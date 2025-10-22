El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Concentración vecinal ante el centro de salud de Lugones, protestando por la falta de médicos.

Concentración vecinal ante el centro de salud de Lugones, protestando por la falta de médicos. Pablo Nosti

Clamor en Lugones ante la falta de médicos: «¡Basta ya de abandono!»

Salud explica que hay una baja de un facultativo que se suma a las vacaciones de dos. «Se prevé una mejoría en las próximas semanas»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Y la historia se repite, señalaban los vecinos de Lugones ante la falta de médicos en su centro de salud. Hace un año ... protestaban porque solo había cuatro facultativos para una localidad de 15.000 habitantes. «Hoy contamos con tres, esto es insostenible». Es por eso que, este miércoles, a las dos de la tarde, unas trescientas personas se concentraron a las puertas del recinto sanitario. «¡Basta ya del abandono por parte del Principado!».

