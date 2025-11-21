El Club Tai-Jitsu de Llanera presenta su plan para avanzar en la igualdad en el deporte
Audrey Kruyning, campeona de judo y ex directiva del Rabobank, dio una charla sobre el papel de la mujer en las artes marciales
S. G. A.
Llanera
Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:24
La deportista Audrey Kruyning fue la encargada de inaugurar en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera la conferencia 'Mujeres que Inspiran', ... jornada en la que además el Club Tai-Jitsu Llanera presentó su Plan de Igualdad.
Campeona nacional de los Países Bajos de Judo, campeona mundial por equipos y actualmente profesora de Judo, Jiujitsu, Kickboxing, MMA y Defensa Personal, Kruyning fue además directora financiera y ejecutiva de finanzas y control en Rabobank Netherlands, «lo que la convierte en una referente completa: liderazgo, gestión, deporte y empoderamiento».
Su charla, bajo el título 'Empower. Defend. Lead' fue una charla inspiradora sobre igualdad, autoconfianza y el papel de las mujeres en las artes marciales y los entornos profesionales. Una conferencia que se enmarcó en el ciclo 'Mujeres que inspiran', que pretende visibilizar a mujeres con trayectorias potentes que sirven de modelo a niñas, jóvenes y adultas que se inician o avanzan en las disciplinas de defensa personal; jornada que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Fue una tarde en la que se unieron artes marciales, liderazgo femenino y compromiso social.
Además, el Club Tai-Jitsu Llanera presentó su Plan de Igualdad, un documento estratégico que marca «un antes y un después en la promoción de la igualdad real en el deporte, especialmente en las artes marciales». Y que nace de la propia entidad deportiva aunque, añadieron, también responde a la «evolución de la comunidad marcial, que reclama espacios seguros, igualitarios y modernos, sin renunciar a la tradición ni a la esencia de las artes marciales».
Su proyecto quiere avanzar en cuestiones como garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del club, visibilizar referentes femeninos en el tatami y en la enseñanza, prevenir situaciones de discriminación, desigualdad y violencia y promover una educación en valores desde edades tempranas, además de impulsar acciones formativas, campañas de sensibilización y protocolos de actuación.
