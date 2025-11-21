El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Audrey Kruyning, durante su charla en Llanera. E. C.

El Club Tai-Jitsu de Llanera presenta su plan para avanzar en la igualdad en el deporte

Audrey Kruyning, campeona de judo y ex directiva del Rabobank, dio una charla sobre el papel de la mujer en las artes marciales

S. G. A.

Llanera

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:24

La deportista Audrey Kruyning fue la encargada de inaugurar en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera la conferencia 'Mujeres que Inspiran', ... jornada en la que además el Club Tai-Jitsu Llanera presentó su Plan de Igualdad.

