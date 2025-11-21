El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alcaldesa de Llanera Eva María Pérez, y el consejero Alejandro Calvo, en las obras del punto limpio. M. V.

Cogersa inicia la construcción de un nuevo punto limpio en Llanera

La instalación, ubicada en La Rondiella, estará operativa en unos siete meses y costará 1.403.713 euros

Marta Varela

Llanera

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Cogersa iniciaba hace dos semanas las obras de construcción de un nuevo punto limpio en La Rondiella, en Llanera, con la limpieza de la ... parcela. La nueva instalación, cuya previsión es que este operativa en unos siete meses, cuenta con un presupuesto de 1.403.713 euros. Al igual que el resto de puntos de reciclaje que se están adecuando en la zona central asturiana, será un recinto cerrado y vigilado, de cuyo mantenimiento, explotación y conservación se hará cargo directamente el personal de Cogersa.

