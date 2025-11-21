Cogersa inicia la construcción de un nuevo punto limpio en Llanera

Cogersa iniciaba hace dos semanas las obras de construcción de un nuevo punto limpio en La Rondiella, en Llanera, con la limpieza de la ... parcela. La nueva instalación, cuya previsión es que este operativa en unos siete meses, cuenta con un presupuesto de 1.403.713 euros. Al igual que el resto de puntos de reciclaje que se están adecuando en la zona central asturiana, será un recinto cerrado y vigilado, de cuyo mantenimiento, explotación y conservación se hará cargo directamente el personal de Cogersa.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia, Alejandro Calvo, acudió este viernes a ver los trabajos junto con la alcaldesa del concejo, Eva María Pérez, y la gerente de Cogersa, Paz Orviz. El consejero valoró la efectividad de estos puntos limpios y consideró que al igual que ocurre en otros concejos servirá para «acercar las posibilidades de reciclar a los ciudadanos y por lo tanto de mejorar el servicio público, que es de lo que se trata». Entiende que una vez que comience su uso las tasas de reciclaje aumentarán. Algo que ocurrirá también en Noreña donde en unos días está previsto su entrada en funcionamiento tras unas obras que costaron 1,4 millones de euros.

Especialmente satisfecha estaba la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, que indicó que «llevamos muchos años con este proyecto, que por fin es una realidad». «Es muy necesario, no teníamos este servicio y esperamos que en unos siete meses podamos estrenarlo, reciclar y que los costes sean menores para el Ayuntamiento».

La infraestructura

El nuevo punto de reciclaje está ubicado en una parcela cedida por el Consistorio de 5.146 metros cuadrados, en la que se construirán soleras, rampas, marquesinas y un edificio de oficinas. Será un recinto cerrado y vigilado, de cuyo mantenimiento, explotación y conservación se hará cargo directamente el personal de Cogersa.

El proyecto incluye la creación de dos plataformas hormigonadas a diferente altura, que albergarán nueve contenedores de gran capacidad para acopiar temporalmente escombros, vegetales, chatarras, muebles, maderas, grandes plásticos, y otros residuos de gran tamaño. Los recipientes para restos tóxicos del hogar (aceites, pinturas, disolventes, pilas y baterías, fluorescentes, lámparas led, etcétera) y para los aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros, se situarán dentro de la marquesina.

El punto limpio ofrecerá a los vecinos del concejo un servicio flexible y de proximidad, que será gratuito para los particulares, y que permitirá a los pequeños empresarios y autónomos cumplir con sus obligaciones legales en materia ambiental con mayor comodidad y con un notable ahorro en los costes de transporte.

Los puntos limpios se especializan en la recepción por separado de los residuos municipales especiales, aquellos que, debido a su mayor volumen o a su potencial peligrosidad (tóxicos, inflamables...), no pueden dejarse junto al resto de la basura doméstica para la recogida municipal.