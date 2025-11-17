Los comercios de Siero ya pueden adherirse al programa de bonos

El Programa Bono Digital-Siero de Tiendas ya ha salido publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y los comercios de Siero interesados ... ya pueden adherirse. Se trata de una campaña que contará con 30.000 euros a repartir en 6.000 bonos entre la ciudadanía y que se podrán gastar durante la campaña navideña, desde el 15 de diciembre hasta el 20 de enero.

La última vez que salió este programa, recordó la edil de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, «participaron 53 tiendas» y se necesita un mínimo de 25 para que salga adelante.

Las tiendas que estén interesadas en participar podrán inscribirse a través de la web municipal hasta el jueves 27 y en la publicación del BOPA se encuentran todos los detalles de cómo hacerlo.

Ampliar La edil Patricia Antuña junto a la técnica municipal Amelia Areces E. C.

La plataforma de gestión, destacó la edil, sumará «otros 10.000 euros» al presupuesto y permitirá gestionarlo de «forma ágil». No solo impulsa al pequeño comercio, sino que también «ayuda a la digitalización del sector», por eso estos abonos serán digitales.

Cada uno de ellos tendrá un valor de 5 euros, aunque cada ciudadano podrá contar con 20 bonos, por lo que se podrá ahorrar hasta 100 euros en compra local. Para poder aplicarlos, se tendrá que hacer un consumo mínimo de 15 euros, pero podrá usarse varios en una misma operación.

Los comercios participantes recibirán una ayuda equivalente al importe de los bonos que se canjeen en su establecimiento, con un límite máximo de 500 euros por comercio. Este podrá ampliarse hasta 750 euros en función de cómo vaya la campaña.

Dinamizador digital

Cuando se anunció este nuevo programa, el alcalde, Ángel García, destacó que esta subvención «es un ejemplo del compromiso que tenemos con el comercio local y con todos los colectivos de Siero. Queremos ayudarles y colaborar para que les vaya lo mejor posible. Estamos muy implicados y nos interesa especialmente que este sector del concejo funcione bien».

El alcalde recordó que la promoción del comercio es una competencia regional; de hecho, el año pasado no se pudo realizar porque la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo negó el permiso para lanzar este tipo de bonos. ¿El motivo? Porque se detectó una «duplicidad» con la campaña lanzada por el Principado. Es por eso que, en esta ocasión, el programa se presenta como dinamizador digital del sector, que sí es una competencia municipal.