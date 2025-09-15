Comienza las obras del saneamiento de Villaescusa y El Escobal, en Carbayín

. El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en ... el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, acudieron este lunes al inicio de los trabajos de saneamiento de los núcleos rurales de Villaescusa y El Escobal, en la parroquia de Santa Marta de Carbayín. Esta actuación, que dará servicio a unos 70 vecinos de 24 viviendas, cuenta con un presupuesto de 258.988 euros con cargo a remanentes y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

En la actualidad solamente un grupo de cinco viviendas de la zona este de Villaescusa cuenta con red de saneamiento, vertiendo sus aguas negras en fosas sépticas o pozos negros. Las obras proyectadas tienen como objetivo la recogida de las aguas residuales de ambos núcleos y su conducción por gravedad hasta el colector que proviene de la zona de Lamuño, que discurre por el camino municipal de acceso principal a ambas localidades desde la carretera autonómica SI-11.

El primer edil sierense destacó que «la obra avanza más rápido de lo previsto, por lo que estará finalizada y en funcionamiento este mismo año». Indicó también que «se trata de una actuación importante, con una repercusión de más de 10.000 euros por vivienda, que responde a una demanda histórica de la zona. La puesta en marcha del aliviadero de Bendición, fruto del encauzamiento del río Negro, ha hecho posible esta obra al permitir la conexión de las aguas hacia Bendición». «Se trata de un nuevo compromiso con el medioambiente y con el objetivo de que todas las viviendas del concejo, cuenten con saneamiento adecuado», apostilló .

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 26 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 7.447 vecinos y 144 empresas.