David Rodríguez, Juanjo López, Pergentino Martínez, Leire Gabilondo, Juan Carlos Álvarez y Ángel García M. V.

Comienza las obras del saneamiento de Villaescusa y El Escobal, en Carbayín

La actuación cuenta con un presupuesto de 258.988 euros y dará servicio a 70 vecinos

Marta Varela

Pola de Siero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:02

. El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en ... el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, acudieron este lunes al inicio de los trabajos de saneamiento de los núcleos rurales de Villaescusa y El Escobal, en la parroquia de Santa Marta de Carbayín. Esta actuación, que dará servicio a unos 70 vecinos de 24 viviendas, cuenta con un presupuesto de 258.988 euros con cargo a remanentes y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

