Comienza la segunda fase del saneamiento de Samartino con un gasto de 727.000 euros

Comienzan las obras de la segunda fase del saneamiento de Samartino, en Siero, que dará servicio a varios núcleos de la parroquia para ... su conexión al colector general del río Seco. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 727.074 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos se centrarán en los núcleos de El Rayo, La Cuesta, El Llugarín, La Vega, Aveno y Muncó, ejecutándose para ello 2.957 metros de nueva tubería de saneamiento para su incorporación al colector general ejecutado por el Gobierno regional. Se construirán 104 pozos de registro y están proyectadas 41 acometidas domiciliarias repartidas a lo largo de todos los colectores.

El saneamiento dará servicio a 90 vecinos. Una vez concluidos los trabajos, se repondrán todos los caminos afectados. Hasta el lugar acudió el alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', el edil Pergentino Martínez y técnicos municipales. El regidor recordó que estos trabajos dan continuidad a las obras llevadas a cabo en la primera fase, iniciadas en 2024 y finalizadas en abril de este año, con una inversión de 649.999 euros y dando servicio a 177 vecinos. «En total, se han destinado cerca de 1,4 millones de euros para dotar de saneamiento a esta parte de la parroquia», destacó García.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.709 vecinos y 229 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros para diez proyectos.