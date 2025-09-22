El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al fondo, trabajadores de la empresa New Construction. A. F. G.

Comienza la segunda fase del saneamiento de Samartino con un gasto de 727.000 euros

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, dará servicio a unos 90 vecinos de esta parroquia de Siero

A. F. G.

Siero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:40

Comienzan las obras de la segunda fase del saneamiento de Samartino, en Siero, que dará servicio a varios núcleos de la parroquia para ... su conexión al colector general del río Seco. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 727.074 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

