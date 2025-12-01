Comienza la temporada de esquí en Asturias: Valgrande-Pajares abre este martes La estación lenense podrá ofrecer su parte alta, a la espera de más precipitaciones para una apertura total

Alejandro Fuente Lena Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:20

Termina la espera para los muchos aficionados a la nieve de Asturias y de fuera de la región. Y es que la temporada de esquí da comienzo mañana, al menos, en la estación Valgrande-Pajares. Gracias a las últimas precipitaciones y a que los trabajadores del complejo han estado todo el fin de semana preparando las pistas ya se podrá disponer, en principio, de la parte alta. En Fuentes de Invierno también se han puesto manos a la obra para preparar el manto blanco y se prevé abrir en breve.

La fecha para el inicio oficial de la temporada estaba fijada para el pasado jueves, 27 de noviembre; pero no nevó lo suficiente. También se esperan nuevas precipitaciones para poder abrir la estación lenense al completo y mantenerse a lo largo de la campaña.

El Principado ya anunció la congelación, por quinto año consecutivo, de las tarifas para las estaciones de esquí, Valgrande-Pajares en Lena y Fuentes de Invierno en Aller, tal y como adelantó EL COMERCIO. «Por tanto, un año más se mantendrán entre las estaciones invernales más económicas de España», se indicó desde el Gobierno regional.

La temporada de invierno en las estaciones de esquí se desarrollará hasta 5 de abril de 2026. Por su parte, la de verano comprenderá los fines de semana y festivos desde el 13 de junio hasta el 13 de septiembre de 2026.

Respecto a los precios, el Ejecutivo autonómico ha decidido mantener también los descuentos en los abonos de temporada para familias numerosas, deportistas federados, personas con discapacidad, edades infantiles, carné joven, tarjeta deportiva de la Universidad de Oviedo y para personas con discapacidad.

El precio de los abonos conjuntos de temporada oscila entre los 35 euros del preinfantil hasta los 298 de la categoría normal. Además, hasta el 21 de noviembre, día incluido, se pueden adquirir los abonos con descuento. Por ejemplo, el abono normal cuesta 268 euros y el preinfantil, 30.

Respecto a los 'forfaits' por días, en el caso de Valgrande-Pajares, el precio público es de 29 euros en temporada alta y de 23 euros en la baja. En Fuentes de Invierno, 27 y 21 euros, respectivamente, sin aplicar los descuentos mencionados.