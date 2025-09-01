Comienzan los trabajos de mantenimiento en la fachada de la casa consistorial de Siero

La casa consistorial del Siero es uno de los principales símbolos arquitectónicos e institucionales del concejo. De estilo ecléctico, con planta cuadrada, data de 1883, ... siendo necesaria una profunda reforma en 1983, actuación que fue reconocida con el Premio Asturias de Arquitectura en 1984. Cuarenta y un años después se están realizando trabajos de mantenimiento en su fachada.

El alcalde de Siero, Ángel García, acompañado por la concejala de Patrimonio, Pilar Santianes, acudieron este lunes al inicio de los trabajos de conservación y mantenimiento en la fachada de la Casa Consistorial, en Pola de Siero. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 114.934 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio.

Tal y como explicó el primer edil sierenses, los trabajos incluyen diversas actuaciones encaminadas a «mejorar el estado de conservación del edificio y garantizar su durabilidad». Advirtiendo que se realizarán «siempre respetando su configuración original y su integración en el entorno histórico del casco antiguo».

Los trabajos previstos incluyen una limpieza general de la fachada, con especial atención a la piedra y al hormigón, así como la eliminación de manchas y organismos como moho o líquenes. Después, se aplicarán tratamientos para proteger los materiales frente al agua y prevenir su deterioro.

A estas actuaciones se le sumara la pintura de la fachada con un revestimiento adecuado para exteriores, y se añadirá una protección anti-grafitis hasta una altura de 2,5 metros. Como última medida, se colocará un remate de zinc en el alero del tejado para evitar el goteo del agua de lluvia, una de las causas del oscurecimiento de la fachada.

Desde el gobierno local se destaca que el edificio se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial del Casco Antiguo de Pola de Siero. Al tratarse de una intervención de conservación y mantenimiento, no se realizarán modificaciones en los acabados originales, ni en texturas ni en colores, respetando por completo los revestimientos existentes.

Durante la visita, el edil recordó que es una actuación que, sobre todo, lo que busca es «la conservación de la Casa Consistorial, que además de ser un BIC y algo que debemos de tener en perfecto estado de conservación, tenemos que dar ejemplo como Ayuntamiento, teniendo nuestro patrimonio en perfecto estado» .