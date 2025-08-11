Concluye la obra de la tercera fase de un vial en Muñó, en Siero

El Ayuntamiento de Siero completa las obras de la tercera fase de adecuación del camino de La Peral a Cogollu, en la parroquia de ... Muñó. El tramo ahora renovado tiene una longitud total de 1.122 metros. El alcalde, Ángel García, 'Cepi', que se desplazó hasta el lugar, indicó que presentaba un firme muy deteriorado en diversas zonas, por lo que se ha ejecutado una nueva sección con un ancho medio de 3,5 metros.

Además, se han llevado a cabo las obras pertinentes para la mejora de la red de drenaje del propio camino, con 731 metros de cuneta. Los trabajos dan continuación a una fase ya realizada en el año 2024, en la que se ejecutaron 357 metros de camino principal y un ramal con una longitud de 150 metros. Con esta actuación se consiguió otorgar un acceso en mejores condiciones de seguridad y confort a los vecinos de estos núcleos rurales desde la carretera Carbonera AS-376. La obra contó con un presupuesto de 62.693,85 euros.

Los presupuestos de 2025 recogen una inversión de 199.824 euros en caminos. Además del camino de La Peral a Cogollu (120.448 euros), se han ejecutado la tercera y última fase de renovación del acceso a Landia desde la SI-11, en la parroquia de Hevia (60.205 euros), y la mejora del camino de acceso al núcleo de Fueyo, en Tiñana, con casi 20.000 euros.