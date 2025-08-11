El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Visita al final de obra del vial en la parroquia de Muñó. A. F. G.

Concluye la obra de la tercera fase de un vial en Muñó, en Siero

Los presupuestos de 2025 recogen una inversión de 199.824 euros en caminos

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:02

El Ayuntamiento de Siero completa las obras de la tercera fase de adecuación del camino de La Peral a Cogollu, en la parroquia de ... Muñó. El tramo ahora renovado tiene una longitud total de 1.122 metros. El alcalde, Ángel García, 'Cepi', que se desplazó hasta el lugar, indicó que presentaba un firme muy deteriorado en diversas zonas, por lo que se ha ejecutado una nueva sección con un ancho medio de 3,5 metros.

