El Consistorio de Siero licita la construcción de la glorieta de acceso a Parque Principado

Las administraciones regional y estatal tardaron 25 años en dar una solución a los graves problemas de acceso a la principal área comercial asturiana: ... Parque Principado. Por su parte, el Ayuntamiento de Siero, donde se ubica este eje comercial, ha tardado siete días en tener lista la licitación de la rotonda que terminará con años de atascos e inseguridad y cuya construcción asume el propio Consistorio con cargo a su remanente municipal.

El alcalde de Siero, Ángel García, anunció esta viernes la licitación de las obras de construcción de una nueva glorieta en los accesos al área comercial de Paredes y Parque Principado, con un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de octubre.

La reforma del enlace de Granda-Oeste, en la salida 30 de la autovía A-64 modificará el acceso desde la autovía a la zona industrial de Granda-Oeste y al área comercial.

El proyecto, que sale a licitación por 872.044 euros, prevé la construcción de una nueva glorieta en el brazo Norte de este, que permitirá mejorar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda-Oeste y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo, y en menor medida, del que se incorpora a la autovía proveniente de la citada zona industrial. La intervención busca adecuar la capacidad del enlace a las necesidades actuales, ya que soporta intensidades de tráfico superior a su capacidad, lo que provoca interferencias e importantes colas en momentos de alta intensidad al dar acceso a uno de los puntos más concurridos del Principado de Asturias.

Tras la reciente autorización del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el alcalde señaló que «se trata de una actuación largamente demandada, que llevaba más de 25 años esperando y que por fin va a poder hacerse realidad«. Recuerda el primer edil sierense que »el Ayuntamiento había reservado ya una partida en el presupuesto y hemos trabajando en distintos proyectos y estudios de tráfico hasta dar con la solución definitiva«. Asimismo, en el Ayuntamiento de Siero reconocen que ha sido un expediente complicado, pero muy importante para el concejo, y para el centro de la región.

El equipo de gobierno de Siero prevé que las obras estén finalizadas para mediados del año que viene, y para ello cuenta con una partida presupuestaria de 872.000 euros, procedentes de los remanentes de 2024. Todo está listo para que los trabajos puedan iniciarse a finales de este año o principios del próximo.

La solución municipal, aceptada por el Ministerio de Transportes, mejorará la fluidez del tráfico de entrada y salida al área comercial tanto para los vehículos provenientes de la zona de Siero, como los que lo hacen desde Oviedo. Los trabajos se centrará en la construcción de una nueva glorieta en la rampa de acceso desde la autovía en sentido Oviedo, así como nuevos carriles canalizadores del tráfico para dar fluidez al mismo. Uno de ellos dará salida directa a la zona del centro comercial para los automovilistas que se incorporan desde Oviedo.