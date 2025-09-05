El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo El Pleno de la Junta con motivo del Día de Asturias, en directo
Nudo de conexión con la A-64 en Granda, principal acceso a Parque Principado, donde se va a construir una nueva glorieta. A. F. G.

El Consistorio de Siero licita la construcción de la glorieta de acceso a Parque Principado

La obra sale a concurso por 872.044 euros, con un plazo de ejecución de seis meses, y el alcalde prevé que hay acabado a mediados de 2026

Marta Varela

Marta Varela

Pola de Siero

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:51

Las administraciones regional y estatal tardaron 25 años en dar una solución a los graves problemas de acceso a la principal área comercial asturiana: ... Parque Principado. Por su parte, el Ayuntamiento de Siero, donde se ubica este eje comercial, ha tardado siete días en tener lista la licitación de la rotonda que terminará con años de atascos e inseguridad y cuya construcción asume el propio Consistorio con cargo a su remanente municipal.

