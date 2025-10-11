La construcción de la rotonda del cruce de El Berrón dará comienzo en 2026

El problemático cruce de la N-634 con la AS-376, en El Berrón, está a las puertas de una ansiada mejora que ... alivie la densidad de tráfico de la zona. El alcalde de Siero, Ángel García, señaló este sábado que el Ayuntamiento espera comenzar las obras para construir una rotonda en el cruce en 2026.

La creación de dicha glorieta en el cruce de El Berrón es algo «muy importante» para la localidad, señaló el regidor de Siero, «para que de una manera definitiva tenga una configuración urbana y se convierta en una ciudad y no sólo en un cruce de carreteras». Además, era uno de los compromisos que «formaba parte de la campaña electoral».

Lo importante, destacó, es que se trata de una obra que acometerá el Ayuntamiento «con recursos municipales», unos trabajos que, aunque aún es pronto, estiman que «ronde los 600.000 euros«.

La previsión es que «vaya con cargo a los remanentes« el año que viene, una vez se liquiden las cuentas de este ejercicio. Se espera que sea una cantidad importante, puesto que la obtención de 5,2 millones en fondos europeos »liberará muchos recursos municipales«.

Plan anterior

No es un proyecto completamente nuevo, sino que parte de un plan anterior, redactado en 2021, que estaba previsto para la N-634, una gran vía interurbana con carriles bici y sendas peatonales que uniría Pola de Siero con Argüelles, e incluso se planteaba extenderlo.

Era una mejora integral que no llegó a desarrollarse por los impedimentos planteados por Noreña a lo largo de toda la tramitación. Alegaba problemas con las lindes entre ambos concejos, lo que acabó retrasando todo el proceso.

Finalmente, el proyecto se paralizó y, en consecuencia, los fondos europeos que el Ministerio de Transportes había concedido a Siero, se perdieron. A pesar del escollo, el Ayuntamiento mantuvo el firme propósito de «cumplir» su promesa y desatascar ese punto entre las avenidas de Langreo y Santander.

Es por eso que los técnicos municipales ya «están trabajando en hacer un segregado». Es decir, explicó el regidor, «separar y redactar un único proyecto sólo de esta parte, la de la rotonda», aunque se quedará sin los carriles-bici.

Al mismo tiempo, por tratarse de una carretera estatal, hace falta un estudio de tráfico para enviárselo a la Demarcación de Carreteras, algo que ya ha empezado a hacer «en paralelo» a la redacción del proyecto para tenerlo cuanto antes y agilizar el proceso. «Esta actuación rematará un poco la gran transformación de El Berrón», subrayó el alcalde, no sólo liberando de tráfico la zona sino también rebajando el índice de peligrosidad entre ambas vías. En el Ayuntamiento, se tiene «muchas ganas de hacerla desde hace años» y no dejarán que el cruce se siga prolongando durante más tiempo.