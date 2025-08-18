Los cortes de tráfico por la obra del colector en Pola de Siero se inician sin incidencias
Los vecinos de La Isla se han adaptado rápidamente a los trabajos en la calle Molín, que «librarán al barrio de inundaciones»
Pola de Siero
Lunes, 18 de agosto 2025, 20:35
El corte al tráfico en la calle Molín, en Pola de Siero, para las obras de mejora del colector supondrán una « ... complicación» para los conductores de la zona, pero todo un alivio para los vecinos. En el primer día de los trabajos junto a la rotonda que conecta con la calle La Isla, los coches se encontraron con la señalización que informaba del corte y rodeo. La zona estará bloqueada, según el plazo de ejecución, unos seis meses, pero eso no ha podido con el ánimo de los residentes.
«Es que esto hay que pensarlo a la larga, compensa. ¿Que será difícil? Pues sí, pero es peor perder el coche y esto librará al barrio de inundaciones», señaló Pablo Navarro, vecino de la zona y dueño de la academia del mismo nombre que también quedó afectada.
Los conductores, por su parte, piensan más en lo que será «un día de mercado con este punto cerrado, justo en medio de la calle» y siendo un punto de entrada a La Pola. Aun así, son los primeros en señalar que se trata de una obra «muy necesaria», pensada para arreglar un problema que se origina «cada vez que llueve un poco fuerte». Por su parte, el centro de día de Siero –situado justo delante de la obra– espera que «esto no suponga un gran problema de movilidad» para los usuarios.
