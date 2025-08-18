El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tramo de la calle Molín, en Pola de Siero, cortado al tráfico por las obras de mejora del colector E. C.

Los cortes de tráfico por la obra del colector en Pola de Siero se inician sin incidencias

Los vecinos de La Isla se han adaptado rápidamente a los trabajos en la calle Molín, que «librarán al barrio de inundaciones»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Pola de Siero

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:35

El corte al tráfico en la calle Molín, en Pola de Siero, para las obras de mejora del colector supondrán una « ... complicación» para los conductores de la zona, pero todo un alivio para los vecinos. En el primer día de los trabajos junto a la rotonda que conecta con la calle La Isla, los coches se encontraron con la señalización que informaba del corte y rodeo. La zona estará bloqueada, según el plazo de ejecución, unos seis meses, pero eso no ha podido con el ánimo de los residentes.

