Polígono industrial de Bobes, en Siero, donde está previsto la llegada de Costco E. C.

Siero ultima un informe para rebatir las reticencias a que Costco sea «estratégico»

El alcalde de Siero prevé que la Junta de Gobierno local reciba el documento, elaborado por los técnicos municipales, esta misma semana

Marta Varela

Siero

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:46

La instalación de Costco en el polígono de Bobes da un nuevo paso. En el Ayuntamiento de Siero los técnicos municipales ultiman ... un informe con el que tratan de solventar cualquier duda que aleje el proyecto de la calificación de estratégico por parte del Principado; algo imprescindible para que pueda instalarse en la región, un proceso que se dilata en el tiempo más de lo esperado inicialmente por el equipo de gobierno.

