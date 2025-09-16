Siero ultima un informe para rebatir las reticencias a que Costco sea «estratégico»

La instalación de Costco en el polígono de Bobes da un nuevo paso. En el Ayuntamiento de Siero los técnicos municipales ultiman ... un informe con el que tratan de solventar cualquier duda que aleje el proyecto de la calificación de estratégico por parte del Principado; algo imprescindible para que pueda instalarse en la región, un proceso que se dilata en el tiempo más de lo esperado inicialmente por el equipo de gobierno.

Los primeros en conocer el contenido de ese informe serán los miembros de la Junta de Gobierno municipal, que podrán hacerlo esta misma semana, según confirmaba este lunes el alcalde del concejo, el socialista Ángel García. En la elaboración del documento, está implicada el área de Urbanismo, apoyándose en la sección de Arquitectura y en los Servicios Jurídicos, además de Secretaría. La nueva Ley de Proyectos Estratégicos del Principado posibilita una vía para que Costco pueda desembarcar en la región, con un proyecto que prevé propiciar la creación de unos 200 empleos, el 90% indefinidos en la apertura, pudiendo llegar hasta los 260 puestos de trabajo.

La filosofía de la multinacional, trasladada el pasado mes de marzo al presidente del Principado, Adrián Barbón, se basa en lo que se conoce como un club de compras. Característica que trata de ser el elemento diferenciador para poder optar a esta catalogación de estratégico. También se sostiene por parte de la multinacional que en aquellos lugares donde está instalado uno de sus hipermercados este hecho ha significado un impulso para el pequeño comercio.

En este sentido, desde Costco defienden que son «un aliado estratégico para operadores de servicios turísticos, comerciales y de restaurantes en el área de influencia». Indicando que los pequeños y medianos comerciantes y empresarios también realizan compras en sus instalaciones para la venta de sus productos, «lo que supone aproximadamente el 50% de su facturación, proporcionando de esta forma un elemento diferencial y que fomenta el comercio y la actividad económica de la región».

Además remarcan que Costco busca a sus proveedores en su entorno cercano, ayudándoles posteriormente a vender esos mismo productos en otras filiales de su grupo.

El proyecto

Los planes de Costco en Siero, donde todo apunta a Bobes como lugar para ubicar su macrotienda, pasan por poder abrir las puertas del nuevo establecimiento a finales de 2026 o principios de 2027. Para ello los trabajos deberían arrancan a finales de este año o principios del próximo.

El proyecto recoge que el nuevo equipamiento plantea ubicase en una parcela de 54.586 metros cuadrados, destinando a la tienda cerca de 15.000. En ella, se dispondrá una sala de ventas, con una parte para óptica y audiometría, y diversos obradores destinados a la venta de alimentos, línea de cajas, espacio administrativo y taller de instalación de neumáticos. A lo que se sumará la zona y carga y descarga,

En el exterior se ubicará una amplia gasolinera con hasta 16 surtidores. Y un aparcamiento que ofertará aproximadamente unos 822 estacionamientos, de las que 26 plazas serán accesibles y otras 23 se destinarán a coches eléctricos.