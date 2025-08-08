Limpiar las 121 marquesinas de autobús de Siero cuesta casi 46.000 euros al año

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, y el de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, ... Raimundo Díaz, anunciaron este viernes la adjudicación del servicio de limpieza de marquesinas en el municipio. El contrato tiene un presupuesto de 45.975 euros y una duración de un año.

El concejo cuenta actualmente con 121 marquesinas de 15 tipos diferentes, distribuidas a lo largo de todo el concejo. En función de sus características técnicas, cada una deberá ser limpiada entre dos y cuatro veces al año, con el objetivo de garantizar unas condiciones óptimas para los usuarios del transporte público.

Las tareas contempladas en el contrato incluyen el desbroce del terreno en el perímetro de cada marquesina y sus accesos; la poda de vegetación que pueda obstaculizar su uso; la retirada de publicidad no autorizada; y la limpieza integral de pavimentos, paramentos verticales, techos y mobiliario (bancos o respaldos), empleando técnicas y productos adecuados a cada tipo de material.

Además, el contrato prevé la posibilidad de realizar limpiezas extraordinarias en casos puntuales, siempre por orden del Ayuntamiento. Antuña explicó que «el mantenimiento de las marquesinas es esencial para garantizar que los usuarios dispongan de un entorno limpio y cuidado mientras esperan el autobús».