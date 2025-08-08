El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Díaz y Antuña, en una marquesina de La Pola. E. C.

Limpiar las 121 marquesinas de autobús de Siero cuesta casi 46.000 euros al año

«El mantenimiento es esencial para garantizar que los usuarios dispongan de un entorno limpio y cuidado mientras esperan», afirma la edil Patricia Antuña

A. F. G.

Siero

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:06

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, y el de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, ... Raimundo Díaz, anunciaron este viernes la adjudicación del servicio de limpieza de marquesinas en el municipio. El contrato tiene un presupuesto de 45.975 euros y una duración de un año.

