Cuenta atrás para Costco: comienza el plazo de alegaciones para su implantación en Asturias

Comienza la cuenta atrás para que el Gobierno regional decida sobre la implantación de la multinacional americana de los híper Costco. Y es que, ... a partir de este jueves, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado (Sekuens) recogerá alegaciones –hasta el próximo 16 de octubre– al plan por el que la firma opta a ser declarada proyecto de interés estratégico. Sortearía así las actuales directrices sectoriales de comercio que impiden su instalación en el polígono industrial de Bobes, en el concejo de Siero.

El equipo de gobierno sierense es uno de los actores que, dentro de este proceso, muestra un interés máximo para favorecer la inversión de esta compañía –se prevé que gaste entre 45 y 50 millones de euros en la construcción del establecimiento y en la adquisición de la parcela– con la creación de empleo directo, hasta 260 puestos en tres años –con salarios entre un 30 y un 50 % más altos que en otras empresas del sector–, tal y como ya informó la empresa; los indirectos podrían llegar al millar. Está previsto que este jueves el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', ofrezca detalles sobre el informe municipal encargado para la defensa de este proyecto.

Los argumentos de la multinacional para defender su implantación son ya de sobra conocidos: la citada inversión y la creación de empleos, la ocupación de una parcela de suelo público en el macropolígono sierense, la instalación de una gasolinera (común en todos sus establecimientos), el nuevo modelo de negocio que se propone para la región –se trata de un club de compras, hay que pagar una cuota anual para poder acceder–, o el «respeto a nuestros proveedores».

Este último punto es esencial para la compañía. De hecho, en su último informe anual –hasta agosto de 2024– se destaca que Costco vende sus productos «sin apenas transformar las materias primas». El grupo sostiene que «prioriza y cuida las economías nacionales y locales de las zonas en las que opera, por lo que en España se ha seguido el mismo criterio. Así, la mayoría de las operaciones de compra se realizan a proveedores locales de mercancía que posteriormente se venden en nuestros establecimientos. También acompañamos a estos proveedores locales a exportar sus productos a otras filiales de Costco».

De este modo, la compañía se posiciona como «una plataforma de promoción y exportación del producto local y nacional. Estudia los productos locales para exportarlos a otros mercados internacionales y así venderlos en sus establecimientos».

¿Cuál es la propuesta concreta de Costco para Siero? Construir un establecimiento de casi 15.000 metros cuadrados, con la citada gasolinera –con 16 surtidores– y un aparcamiento con capacidad para más de 820 plazas. La multinacional defiende que con su implantación hay una generación o ampliación de valor añadido y mejora de la competitividad. «Costco es un operador que se caracteriza por ofrecer artículos de máxima calidad al mejor precio. Es capaz de hacerlo por su modelo único de membresía, usando los ingresos derivados de ella para reducir los precios. Ello supone que el proyecto traerá consigo una oferta novedosa y singular dentro del sector 'retail' y una mejora competitiva en el mercado que redundará en el beneficio del consumidor final».

En el documento se asegura que el proyecto mejora la cohesión y vertebración territorial «por su ubicación estratégica en este nudo de comunicaciones del Principado», justo en el centro del área de Bobes, con accesos directos a la nueva autovía de Amazon (la AS-17) y a la A-64.