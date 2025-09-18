El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En el recuadro en rojo, la ubicación para el híper de Costco en Bobes. En la parte inferior, el súper centro logístico de Amazon. E. C.

Cuenta atrás para Costco: comienza el plazo de alegaciones para su implantación en Asturias

La empresa presenta sus argumentos para ser proyecto estratégico, como los 260 empleos directos o la potenciación de proveedores locales

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:59

Comienza la cuenta atrás para que el Gobierno regional decida sobre la implantación de la multinacional americana de los híper Costco. Y es que, ... a partir de este jueves, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado (Sekuens) recogerá alegaciones –hasta el próximo 16 de octubre– al plan por el que la firma opta a ser declarada proyecto de interés estratégico. Sortearía así las actuales directrices sectoriales de comercio que impiden su instalación en el polígono industrial de Bobes, en el concejo de Siero.

