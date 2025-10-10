El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las asambleas extraordinarias de la Sociedad de Festejos de La Pola, el pasado febrero. A. F. G.

Cuenta atrás para desenredar el incierto futuro de Festejos de Pola de Siero

Muchos socios exigen la celebración de la asamblea ordinaria que tiene que convocarse cada año y se alerta de un bloqueo para evitar la disolución

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:30

Comenta

«Celebramos les fiestes, no la propaganda». Es el escueto mensaje, a toda pantalla, que se puede leer en la página web de la Sociedad de Festejos ... de Pola de Siero, sin actividad este año y dejando sin organizar celebraciones tan emblemáticas como Les Comadres, Güevos Pintos y la romería de Asturias, El Carmín. Son muchos quienes reprochan a la antigua directiva –y actual gestora– que se utilice todavía la entidad en una guerra política contra el alcalde –el socialista Ángel García, 'Cepi'– y que se haya dejado al borde de la desaparición a esta histórica sociedad. Y son muchas las voces que en la villa reclaman la celebración de la obligada asamblea anual que se fija en los estatutos y que se debería haber convocado ya en el primer trimestre de este 2025. Por eso se espera que haya una antes de que acabe este año.

