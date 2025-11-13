El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vanessa Gutiérrez y Amparo Antuña, firmando el convenio. E. C.

Cultura destina 178.000 euros para el equipamiento de la Casa de la Música de Noreña

Esta aportación regional permitirá dotar al centro del mobiliario y el material necesario para iniciar su actividad

E. C.

Noreña

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:56

Comenta

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, firmó este jueves un convenio de colaboración con la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, ... para financiar el equipamiento de la Casa de la Música del concejo. En virtud de este acuerdo, el Principado destina 178.150 euros al espacio para impulsar la actividad musical.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental
  10. 10 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cultura destina 178.000 euros para el equipamiento de la Casa de la Música de Noreña

Cultura destina 178.000 euros para el equipamiento de la Casa de la Música de Noreña