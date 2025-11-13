Cultura destina 178.000 euros para el equipamiento de la Casa de la Música de Noreña

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, firmó este jueves un convenio de colaboración con la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, ... para financiar el equipamiento de la Casa de la Música del concejo. En virtud de este acuerdo, el Principado destina 178.150 euros al espacio para impulsar la actividad musical.

Esta cuantía, financiada con cargo a los presupuestos autonómicos de este año, permitirá dotar al centro del mobiliario y el material necesario para iniciar su actividad. La Casa de la Música se convertirá así en un nuevo recurso cultural para los vecinos y vecinas de Noreña.

«Este convenio demuestra nuestro compromiso permanente con la cultura en todo el territorio asturiano y con la creación de espacios que fomenten la participación y la creatividad, extendiendo los derechos culturales a toda la ciudadanía», destacó la consejera tras la rúbrica.

Gutiérrez también quiso subrayar la importancia del proyecto para el concejo, que ahora contará con un equipamiento moderno y adaptado a las necesidades de las agrupaciones musicales locales.

Este convenio se suma a otras actuaciones impulsadas por la consejería para reforzar estas infraestructuras en todo el territorio, con el objetivo de garantizar el acceso universal a la cultura y promover la descentralización de la oferta de las industrias culturales y creativas en Asturias.