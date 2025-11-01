El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Las aguas del Nalón, con una inusual espuma blanca, a la altura de El Entrego. E. C.

Denuncian un vertido en el Nalón a la altura de El Entrego: «Hay muchas truchas muertas»

Se ha comunicado este episodio contaminante al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona)

A. F. G.

El Entrego

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

La alarma saltó en la mañana de este sábado en la localidad de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. «Había mucha espuma ... en las aguas del Nalón y aparecieron numerosas truchas muertas», afirmaba un pescador. Los hechos, que se han registrado a la altura del pozo Sotón, han sido denunciados al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). «Todo apunta a un nuevo vertido contaminante, que se produce cada tres o cuatro años».

