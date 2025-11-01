Denuncian un vertido en el Nalón a la altura de El Entrego: «Hay muchas truchas muertas»

La alarma saltó en la mañana de este sábado en la localidad de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. «Había mucha espuma ... en las aguas del Nalón y aparecieron numerosas truchas muertas», afirmaba un pescador. Los hechos, que se han registrado a la altura del pozo Sotón, han sido denunciados al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). «Todo apunta a un nuevo vertido contaminante, que se produce cada tres o cuatro años».

Los ecologistas también han puesto en conocimiento del Principado y de la Confederación Hidrográfica este episodio. «Desconocemos la procedencia de este vertido», pero se asegura desde la Coordinadora Ecologista que «son demasiado habituales en los cauces asturianos, por la permisividad que hay con el mal funcionamiento de muchas depuradoras o vertidos autorizados de empresas que emiten más de lo permitido o con condiciones de calidad peores de las autorizadas, pero que es difícil detectarlos en el momento».

Detalle de truchas muertas en el agua. E. C.

Desde este colectivo se espera «que las administraciones competentes tomen las muestras adecuadas e inicien unas actuaciones claras, contundentes y efectivas para frenar la contaminación de nuestros cauces, que no pueden seguir siendo cloacas por más tiempo, ante el considerable retraso que tiene la depuración de las aguas residuales urbanas, con miles de personas cuyas emisiones son efectuadas sin pasar por ningún tipo de limpieza».