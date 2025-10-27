El deporte virtual 'hadosport' llega a Llanera
Los niños apuntados en el programa municipal Mini K'dms usaron cascos de realidad aumentada y un brazalete conectado a su muñeca para determinar sus movimientos
E. C.
Llanera
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:19
El 'hadosport' llega a Llanera, un deporte virtual, que se ganó a los niños, que disfrutaron de la actividad en el programa Mini K'dms, ... el sábado. Organizada por el Ayuntamiento, en la jornada practicaron este deporte virtual, parecido al balón prisionero, con cascos de realidad aumentada y un brazalete conectado a su muñeca para determinar sus movimientos.
La propuesta incentivó el trabajo en equipo. Los niños pudieron «lanzar bolas de energía, ponerse escudos de protección y desarrollar estrategias». Esta actividad, al igual que todas las del programa municipal, está dirigida a menores de entre 3 y 12 años y el próximo juego tratará sobre robótica.
