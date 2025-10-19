El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad y el director del Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero, Virginio Ramírez E. C.

Deportes, juegos y actividades familiares en la programación del Halloween sierense

Se desarrollarán a lo largo del puente de Todos los Santos, desde el viernes 31 hasta el martes 4 de noviembre. Algunos talleres necesitarán inscripción previa

E. C.

Siero

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero, con motivo del puente escolar por las celebraciones de Todos los Santos, ha organizado un programa de ... actividades y juegos para toda la familia, desde el viernes 31 hasta el martes 4 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  5. 5 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  6. 6 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  7. 7 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  8. 8 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  9. 9 Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Deportes, juegos y actividades familiares en la programación del Halloween sierense

Deportes, juegos y actividades familiares en la programación del Halloween sierense