Deportes, juegos y actividades familiares en la programación del Halloween sierense

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero, con motivo del puente escolar por las celebraciones de Todos los Santos, ha organizado un programa de ... actividades y juegos para toda la familia, desde el viernes 31 hasta el martes 4 de noviembre.

Bajo el nombre Halloween PDM, se divide en cinco actividades. La primera es Embrujados, un paseo senderista sin guía. Tendrá lugar, durante todo el día, en el parque de L'Acebera, en Lugones, y será una ruta en la que irán apareciendo personajes de Halloween. Habrá otro juego senderista, La bruja desorientada, que se hará en La Fresneda y cuya ruta se tendrá que descubrir a través de paneles informativos.

Entre el 3 y el 4 de noviembre, por la tarde, habrá talleres de juegos en La Pola, Lugones y La Fresneda. Estarán dirigidos a los alumnos de las clases de psicomotricidad del PDM de Siero. Los asociados también podrán inscribirse en el Campus Deportivo para esos dos mismos días, pero este también abre para los alumnos de Primaria del concejo. Se celebrará en los polideportivos de La Pola y Lugones, de 10 a 14 horas. Las inscripciones se harán en la web municipal.

Luego hay una jornada acuática con los Zombies en el Agua, el 2 de noviembre. Será gratuita, en la piscina climatizada de Lugones y es para niños de Primaria con autonomía en el agua.