El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín
El alcalde de Siero, Ángel García y el edil Javier Rodríguez, junto a Juan Antonio Freije y Daniel Navarro, técnicos municipales. P. G

Derribada la nave que estrechaba la avenida de Gijón, en Pola de Siero

El Ayuntamiento está redactando el proyecto para reurbanizar toda la vía, trabajos que rondarán los 900.000 euros

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Pola de Siero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:32

El Ayuntamiento de Siero está un paso más cerca de mejorar el acceso a La Pola por la avenida de Gijón. ... La nave en mal estado que se encontraba en el número 3 de la citada vía ha sido demolida este jueves y el proyecto para reurbanizar la zona ya se está redactando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  6. 6 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  7. 7 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  8. 8 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  9. 9 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  10. 10 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Derribada la nave que estrechaba la avenida de Gijón, en Pola de Siero

Derribada la nave que estrechaba la avenida de Gijón, en Pola de Siero