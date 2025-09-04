Derribada la nave que estrechaba la avenida de Gijón, en Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero está un paso más cerca de mejorar el acceso a La Pola por la avenida de Gijón. ... La nave en mal estado que se encontraba en el número 3 de la citada vía ha sido demolida este jueves y el proyecto para reurbanizar la zona ya se está redactando.

Actuar a lo largo de la avenida «ensanchando calzada y aceras», además de otros trabajos necesarios, rondarán los 900.000 euros, estimó el alcalde Ángel García este jueves durante su visita a la zona. Se trata de un «compromiso con los vecinos», una obra muy demanda desde hace tiempo, por lo que esperan poder incluirla en la partida presupuestaria para 2026, iniciando las obras ese mismo año.

Acompañado del edil de Área de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, el regidor de Siero agradeció a los propietarios del inmueble la «cesión anticipada para poder llevar a cabo esta demolición».

Ampliar Trabajos de demolición de la nave en mal estado de la avenida de Gijón, en Pola de Siero. P. Gutiérrez

Presentaba desde hacía tiempo un deterioro pronunciado, en «muy mal estado» y en condiciones insalubres. Además, señaló García, «se encontraba fuera de alineación y retranqueo», por lo que se estrechaba la calzada y hacía embudo justo antes de llegar a plaza les Campes. «Nosotros lo que queremos es darle más amplitud a la calle», añadió el alcalde, más aún siendo una de las entradas a La Pola, donde hace falta «un espacio más urbano y moderno», se trata de una obra «necesaria».

La edificación se componía de una construcción principal de planta baja con cubierta a dos aguas y un anexo con cubierta que se utilizaba como almacén. En tan solo unas horas, sólo quedaron los escombros de la nave y comenzaron los trabajos para retirarlos. Ahora, deberá adecuarse la parcela –ensanchando la acera de hormigón que ya existe– y cerrarla perimetralmente.

El plazo de ejecución es de ocho semanas y toda la actuación –demolición y acondicionamiento– supuso un coste de 38.819 euros.

Tras renovar el acceso por el noroeste de La Pola –el que conecta con la autovía minera– y que supuso una inversión de más de 1,7 millones, el proyecto para reurbanizar la avenida de Gijón es el siguiente en el que se está centrando el equipo de gobierno (PSOE).

La intención es actuar en todos los accesos a la localidad, quedando aún en pendientes el de El Bayu y el que se encuentra junto al Mercado de Ganados.

Este tipo de obras, explicó el alcalde, «no sólo se basan en la mejora estética sino en la renovación de todos los servicios, que es lo más importante, como el agua, el saneamiento y el alumbrado».