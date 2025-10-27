El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directora Inés Estrada; los alpinistas Hanif Muhammad, Mutafa Muhammad, Hafiza Siddiqa Hanif y Amina Hanif , junto al alcalde de Siero, Ángel García, la edil María José Fernández, y los niños del Xentiquina E. C.

La desigualdad y la «vida en las montañas» de Pakistán impresiona en Lieres

Más de 40 alumnos del Xentiquina, en Siero, escucharon la historia de Amina y Siddiqa, «las primeras alpinistas» de este país.

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Lieres

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:29



Pakistán no es un país donde sea fácil ser mujer. Sin acceso a la educación y forzadas al matrimonio «la mayoría» en a zona rural ... a los 14 años. Hafiza Siddiqa Hanif y Amina Hanif han logrado escapar de ese destino. Son dos hermanas veinteañeras, solteras, que se convirtieron en «las primeras alpinistas» de este país y que durante dos semanas contarán su historia por los colegios e institutos de Siero, además de hablar del sueño de coronar las «cinco montañas más altas» de Pakistán, todas de más de 8.000 metros de altitud.

