La desigualdad y la «vida en las montañas» de Pakistán impresiona en Lieres

Pakistán no es un país donde sea fácil ser mujer. Sin acceso a la educación y forzadas al matrimonio «la mayoría» en a zona rural ... a los 14 años. Hafiza Siddiqa Hanif y Amina Hanif han logrado escapar de ese destino. Son dos hermanas veinteañeras, solteras, que se convirtieron en «las primeras alpinistas» de este país y que durante dos semanas contarán su historia por los colegios e institutos de Siero, además de hablar del sueño de coronar las «cinco montañas más altas» de Pakistán, todas de más de 8.000 metros de altitud.

A través de una iniciativa municipal y en colaboración con la Fundación Sarabastall, el alumnado de Primaria y Secundaria del concejo disfrutará de unas jornadas de intercambio cultural con estas dos pioneras, acompañadas de su padre, Hanif Muhammad, un veterano alpinista, y de un compañero suyo, Mustafa Muhammad. Ambos actuaron como intérpretes este lunes para los más de 40 estudiantes de Primaria del colegio Xentiquina, en Lieres.

Contaron cómo es el día a día en el valle de Hushe, en la región norteña de Gilgit-Baltistán. «Una vida muy dura, en las montañas», donde también se encuentra su principal medio de vida, como guías para los alpinistas.

Tras la llegada de la fundación al valle hace casi 25 años, comenzó la educación y las mejoras en sanidad –con consulta y médicos durante unos meses–, pero lo más importante fue «el cambio para ellas».

«Mi padre era Abdul Karim, un alpinista famoso, su sueño era que las mujeres pudieran subir la montaña y tener estudios, por eso mis hijas fueron las primeras», dijo Muhammad, animando al resto de familias «a enviar a sus hijas a la escuela». Aun así, se sigue notando la diferencia, sobre todo ahora, dijeron, al estar en Asturias, «donde hombres y mujeres trabajan juntos».

Los alumnos, curiosos, hicieron preguntas sobre las montañas y destacaron, impresionados, las diferencias «en la manera de vivir».