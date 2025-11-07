Entra en prisión un joven por robos en trasteros de El Berrón que fue pillado 'in fraganti'

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias informó este viernes de la entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza –decretada por el Juzgado de ... Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pola de Siero– del detenido por una oleada de robos en trasteros de El Berrón. Fue la medida que reclamó la Fiscalía ante el riesgo de reiteración delictiva.

El arrestado (nacido en 2005) cuenta con 24 antecedentes policiales, la mayoría de ellos por delitos similares (once del Cuerpo Nacional de Policía y otros trece de la Guardia Civil). Asimismo, figura como investigado en dos asuntos actualmente en trámite judicial por robos con fuerza en casa habitada y está bajo investigación en otros procedimientos por diversos delitos.

El detenido fue sorprendido pasadas las cuatro y media de la mañana del pasado día 6 por un vecino de El Berrón que subió a los trasteros de su edificio tras ser alertado por un familiar que había escuchado ruidos. Observó que había forzado presuntamente la puerta del suyo y sacado diversos enseres al pasillo.