El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Juzgados de Pola de Siero. A. F. G.

Entra en prisión un joven por robos en trasteros de El Berrón que fue pillado 'in fraganti'

Cuenta con una veintena de antecedentes policiales por delitos similares

A. F. G.

Siero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias informó este viernes de la entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza –decretada por el Juzgado de ... Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pola de Siero– del detenido por una oleada de robos en trasteros de El Berrón. Fue la medida que reclamó la Fiscalía ante el riesgo de reiteración delictiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  3. 3 La directora de la Guardia Civil desata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  5. 5 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»
  10. 10

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Entra en prisión un joven por robos en trasteros de El Berrón que fue pillado 'in fraganti'

Entra en prisión un joven por robos en trasteros de El Berrón que fue pillado &#039;in fraganti&#039;