El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de IU Tere Álvarez, con el alcalde, Ángel García, 'Cepi', y el edil Javier Rodríguez. E. C.

El equipo de gobierno del PSOE contacta con los grupos para «consensuar» el presupuesto de Siero

IU, en el primer encuentro, prioriza las políticas para favorecer el acceso a la vivienda. El alcalde anuncia que la cuenta se aprobará en octubre

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:39

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) ha iniciado ronda de consultas con los distintos grupos de la Corporación para incorporar propuestas al proyecto ... del presupuesto para el ejercicio de 2026 que el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', adelantó ascenderá a unos 68 millones de euros, el más alto de la historia del concejo. No busca apoyos políticos, ya que la mayoría absoluta de los socialistas permitirá su cómoda aprobación en un Pleno –en octubre–, pero los contactos se producen de igual manera y los partidos logran incluir algunas de sus peticiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  4. 4 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  5. 5 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  9. 9 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  10. 10 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El equipo de gobierno del PSOE contacta con los grupos para «consensuar» el presupuesto de Siero

El equipo de gobierno del PSOE contacta con los grupos para «consensuar» el presupuesto de Siero