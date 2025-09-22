El equipo de gobierno del PSOE contacta con los grupos para «consensuar» el presupuesto de Siero

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) ha iniciado ronda de consultas con los distintos grupos de la Corporación para incorporar propuestas al proyecto ... del presupuesto para el ejercicio de 2026 que el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', adelantó ascenderá a unos 68 millones de euros, el más alto de la historia del concejo. No busca apoyos políticos, ya que la mayoría absoluta de los socialistas permitirá su cómoda aprobación en un Pleno –en octubre–, pero los contactos se producen de igual manera y los partidos logran incluir algunas de sus peticiones.

La primera de estas reuniones la mantuvo este lunes el regidor y el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, con la portavoz de Izquierda Unida, Tere Álvarez. «A lo largo de la semana nos veremos con varias fuerzas políticas; hemos citado al PP; intentaremos llegar a un acuerdo, y con la Plataforma de La Fresneda. Queremos lograr el mayor consenso posible». La intención, aseguró, es reunirse con todos: «No excluimos a nadie; lo hacen ellos. Vamos a llamar a todas las fuerzas políticas».

Tras este primer encuentro, desde Izquierda Unida se asegura que busca «explorar un acuerdo presupuestario útil para la ciudadanía. El encuentro transcurrió en un clima de sintonía y trabajo serio, con la voluntad de centrar el debate en las soluciones a problemas concretos y no en diferencias».

«Cada euro, al ciudadano»

La portavoz de esta formación afirmó que «nuestro compromiso es claro: cada euro público debe ir al servicio de derechos y soluciones. Hemos encontrado sintonía para trabajar con rigor, sin anuncios prematuros y con la vista puesta en resultados medibles». Así, en esta primera toma de contacto se han identificado prioridades compartidas que orientarán los siguientes pasos: un marco de vivienda que refuerce la coordinación con el Gobierno de Asturias y la dirección general para facilitar el acceso a una vivienda digna –incluida la búsqueda de suelo para vivienda pública protegida, joven y el estudio de ayudas específicas–; la profundización en las políticas de inclusión y accesibilidad, dando continuidad a lo acordado el año pasado y avanzando en formación, protocolos y acompañamiento; el impulso del deporte base como seña de identidad de Siero, con diálogo estrecho con los clubes; avanzar hacia una visión integral de la movilidad en el concejo, en particular el trabajo con el Consorcio de Transportes para articular recorridos que mejoren la conexión con los campus universitarios de Oviedo y Gijón, reduzcan tiempos y conviertan el transporte público en una alternativa real para el estudiantado.

Junto a ello, se compartió la necesidad de activar un plan de choque de mantenimiento rural y de reforzar las inversiones de proximidad y los servicios comunitarios, el trabajo de las asociaciones culturales y de festejos, la ampliación de programas para personas mayores y la consolidación de un programa de cooperación, además de seguir actualizando y manteniendo señalización, caminos, saneamientos y red de agua en distintos puntos del concejo.

«No venimos a competir con relatos, venimos a construir soluciones: vivienda, movilidad, deporte base, inclusión y pequeñas obras que cambian el día a día. Si hay acuerdo en lo útil, no habrá excusas para no sacarlo adelante», añadió Álvarez. Izquierda Unida y el equipo de gobierno continuarán en las próximas semanas con el trabajo técnico para concretar propuestas, partidas y calendarios.