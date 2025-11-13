El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Fallece un hombre en un accidente de tráfico de madrugada en Grado

El siniestro tuvo lugar en la N-634 a la altura de la localidad de Anzo

B. López

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:46

Fallece un hombre de madrugada en un accidente de tráfico en Grado. El siniestro tuvo lugar en la N-634 a la altura del kilómetro 428, en la localidad de Anzo.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 4:22 horas de la madrugada. En la llamada, realizada desde el Centro de Control de Sestiello, se indicó que un vigilante se había encontrado un turismo accidentado con una persona en su interior. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) que se trasladaron hasta el lugar del accidente.

Los bomberos tuvieron que excarcelar al ocupante del vehículo accidentado. Por su parte, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Grado y la UVI Móvil de Oviedo, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del conductor.

