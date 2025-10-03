El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Asistente al COFAS Young de este año en el Museo y Circuito Fernando Alonso, en Llanera E. C.

Los farmacéuticos del futuro abordan la Inteligencia Artificial en Llanera

La cuarta edición del certamen COFAS Young congregó a socios de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana y universitarios para establecer conexiones

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Llanera

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:59

Comenta

Los cambios en el sector de la famacéutico son inminentes, gracias a la digitalización y a la cada vez mayor presencia de la Inteligencia Artificial ... . Ambos temas se abordaron este viernes en la cuarta edición del COFAS Young, certamen organizado por la Coopreativa Farmacéutica Asturiana que reunió a socios, futuros titulares de farmacia y estudiantes del último años de grado de esta especialidad en el Museo y Circuito Fernando Alonso, en Llanera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  9. 9 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  10. 10 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los farmacéuticos del futuro abordan la Inteligencia Artificial en Llanera

Los farmacéuticos del futuro abordan la Inteligencia Artificial en Llanera