Los farmacéuticos del futuro abordan la Inteligencia Artificial en Llanera

Los cambios en el sector de la famacéutico son inminentes, gracias a la digitalización y a la cada vez mayor presencia de la Inteligencia Artificial ... . Ambos temas se abordaron este viernes en la cuarta edición del COFAS Young, certamen organizado por la Coopreativa Farmacéutica Asturiana que reunió a socios, futuros titulares de farmacia y estudiantes del último años de grado de esta especialidad en el Museo y Circuito Fernando Alonso, en Llanera.

La ubicación se escogió en sintonía con el lema de este año: 'Formación, conexión y velocidad. La fórmula perfecta para avanzar juntos, para que sirviera como «una metáfora del objetivo del evento: impulsar a las nuevas generaciones hacia sus metas profesionales». El presidente de la cooperativa, Fernando Fombona, inauguró la jornada haciendo referencia al lema y que, al igual que la trayectoria del piloto asturiano, «en COFAS defendemos los mismos valores: prepararnos para cada día con constancia y visión de futuro para poder competir n un entorno muy exigente».

Esto se debe a que, aquellos que se quieren dedicar a esta profesión, deberán enfrentarse a una «profunda transformación del sector». A esta nueva generación, Fombona les advirtió que no sólo heredarán las farmacias, «sino también la responsabilidad de mantener este modelo vivo» a pesar de los «cambios vertiginosos» que ya están presentes: «la digitalización, las redes sociales, nuevas demandas de los pacientes» y, por supuesto, la inteligencia artificial como herramienta.

Por ello, el certamen incluyó también ponencias, contenido formativo en el que se habló de la innovación a través de varios referentes. Entre ellos, estuvo Francisco Javier Iniesta, fundador de 'Farmaceando', que basó su charla en el potencial de la inteligencia artificial como aliada en la farmacia moderna, definiéndola como «una nueva forma de ejercer, más eficiente, más humana y preparada para los desafíos del mañana».

El director comercial de COFAS, Jaime Álvarez, hizo un recorrido por la evolución la profesión farmacéutica en todos sus aspectos, desde la antigüedad hasta ahora, y cómo precisamente en cada etapa histórica se ha ido «adaptando a los nuevos conceptos y realidades».

Para cerrar el certamen, habló el medallista olímpico Saul Craviotto, quien compartió su experiencia personal y profesional, dando un especial énfasis al liderazgo, preparación y actitud.