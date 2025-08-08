La feria agroalimentaria en Ables, un «buen escaparate» para vender productos ecológicos

La Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), instalada en el Recinto Ferial de Llanera, es un fiel reflejo del «crecimiento del ... mundo ecológico» que está experimentando Asturias, destacó la organización formada por el Ayuntamiento y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica (Copae).

Este año, 68 puestos de productores de dentro y fuera de la región dan forma la feria, una combinación que, en palabras del alcalde, Gerardo Sanz, durante la inauguración, convierten a Llanera «en la capital del campo de Asturias» durante este fin de semana.

El ir a Llanera cada verano para la feria, continuó Javier Fernández, presidente del Copae, no sólo demuestra que «se ha convertido en una cita imprescindible» para el sector, si no que también constata las mejoras que se están viendo en la región según los últimos datos. En cifras, explicó, ha habido un «aumento» respecto a finales de 2024 y «se han sumado 31 productores más, así que a día de hoy hay 731 operadores inscritos».

Además, esto también se ha notado en las hectáreas de producción ecológica, superando las 26.000, «tenemos 2.105 más», destacó.

En la edición de este año, añadió el alcalde, hay una «mayor calidad» en los productos y se espera la misma popularidad y «éxito» entre los visitantes. Todo ello hizo que el regidor de Llanera planteara «retomar» planes en el Ayuntamiento para apostar aún más por el sector ecológico, como abrir más mercados de cara al futuro, un plan que «la pandemia y otras cuestiones» lo dejaron aparcado.

El concejo, añadió, es un «buen escaparate de venta» con una «alfombra verde» para todos aquellos productores que quieran acercarse a la zona centro de la región.

La Feria Agroalimentaria es un claro ejemplo de ello, dijo la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, el mejor lugar donde «se puede acercar a las mesas de los consumidores lo que puede ofrecer el campo asturiano». Por su parte, Regina Monsalve, secretaria general del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana – invitada este año a la feria– felicitó a la organización por realizar una feria integrada en el territorio, el mejor «nexo de unión» entre productores y consumidores.