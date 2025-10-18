La feria de casas de muñecas de Siero es ya la «más importante de toda España» Más de una treintena de expositores del país y Portugal acuden a la séptima edición de este certamen en la plaza cubierta de La Pola

Alejandro Fuente Siero Sábado, 18 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

La plaza cubierta de Pola de Siero acoge este fin de semana la VII Feria de Miniaturas de Casas de Muñecas, con más de una treintena de expositores de toda España y de Portugal. Una muestra que atrae a muchos curiosos –«hay elementos que son auténticas obras de arte»– y, aunque en menor medida, a «los coleccionistas de siempre y que nos encontramos en la mayoría de ferias». Pero hay algo que los propios expositores destacan del certamen sierense: «Hay más en el país; uno en Madrid y otro en Barcelona, pero no cabe duda de que este de La Pola, por la cantidad de puestos y por el propio edificio, se ha convertido ya en el más importante de toda España», manifestó Paola Ojeda.

Ella no es una cualquiera en este mundillo tan especializado y que mueve mucho dinero. «Es una afición cara». Bajo la marca Taller Targioni, ha montado su centro de trabajo en el pequeño núcleo sierense de Fano. Dejó el periodismo para dedicarse a construir casas de muñecas –«sí, el cambio por supuesto que fue a mejor»–. Ahora vende en muchos países y acude a varias ferias de Estados Unidos y a la de Tokio. «Allí se paga mucho más por cada creación». Señalaba a una que mostraba en su puesto con un precio de 600 euros; «en América se vendería por más de 3.000 dólares».

Ampliar Público ante los puestos tras la apertura de la feria, en la plaza cubierta de La Pola. A. F. G.

Se conocen entre los diferentes expositores y se complementan; porque si Ojeda vende las casas –que ya contienen muchos detalles que denotan las horas de trabajo que se dedican a cada una de ellas–, en el puesto de al lado se ofrece todo tipo de complementos decorativos, desde centros de flores a muebles o lámparas. «Es que está todo hecho a mano; y sí, la gente acude de forma específica cuando necesita algo en concreto para su colección», explicaba Ana Cacheiro, que acudía de Madrid.

Mariajo Iglesias viene desde Mieres; asegura que lleva 25 años en el sector bajo la marca Asturminis. «En La Pola se pueden encontrar casas de mucha calidad y con un alto grado de detalle que las hace muy cotizadas. Es ahora el epicentro de esta afición, que resiste a la llegada de otras entre los más jóvenes».

Hasta las tres de la tarde

Nada más abrirse la feria a las once de la mañana, había numeroso público buscando algún elemento concreto. A la inauguración acudió el alcalde, Ángel García, 'Cepi', acompañado de la edil Ana Nosti. «Se trata de una de las muchas actividades que realizamos para dar contenido a la plaza y para darle vida a La Pola, con algo tan singular y tan bonito, que está teniendo bastante éxito. Ya desde el primer día se consolidó, que es lo más difícil. Así que muy contentos de que se siga celebrando en la villa», manifestó el socialista.

El certamen está organizado por la Asociación Asturias de Miniaturas (Asami) y se clausura este domingo a las tres de la tarde.